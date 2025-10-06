Ο Σέιντον Σαρπ ανανεώνει το συμβόλαιό του με τους Μπλέιζερς με περισσότερα από 100εκ. δολάρια

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σέιντον Σαρπ, αναμένεται να υπογράψει επέκταση συμβολαίου αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ

Ο 22χρονος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του τετραετούς συμβολαίου του, αξίας 27,3 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ομάδα του να έχει συμβόλαιο rookie, ένώ ο ναερός ταλαντούχους άσος έχει γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών ανοικοδόμησης του Πόρτλαντ.

Ο Φίσερ ανέφερε στο The Stein Line ότι το Πόρτλαντ αρχικά προσέφερε στον Σαρπ μια τετραετή παράταση, 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγές αναφέρουν τώρα ότι η τελική συμφωνία θα μπορούσε να είναι ίση με το συμβόλαιο του Τζος Γκίντεϊ, φτάνοντας τα τετραετή, στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ή πιθανώς και υψηλότερα.

Ο Σαρπ έχει βελτιωθεί σταθερά από τότε που εντάχθηκε στο NBA το 2022. Την περασμένη σεζόν, είχε μέσο όρο 18,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 31,3 λεπτά σε 72 αγώνες.