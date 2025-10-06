MENU
Aνακοίνωσε τον Μεντί Νγκουάμα η Βιλερμπάν

H Bιλερμπάν με ανακοίνωση της γωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μεντί Νγκουάμα, ο οποίος ήρθε να καλύψει το κενό του τραυματία Σακίλ Χάρισον.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν: 

«Για να αντισταθμίσει τον τραυματισμό του Σακ Χάρισον, η Βιλερμπάν εξασφάλισε την άφιξη του Μεντί Νγκουάμα (30 ετών, 1,88 μ.) ως αντικαταστάτη. Φιναλίστ στο πρωτάθλημα του 2024 με την Παρί, ο πλέι μέικερ, ο οποίος έφτασε στη Βιλερμπάν αυτή τη Δευτέρα, θα ζήσει την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague»

