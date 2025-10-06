Aνακοίνωσε τον Μεντί Νγκουάμα η Βιλερμπάν

H Bιλερμπάν με ανακοίνωση της γωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μεντί Νγκουάμα, ο οποίος ήρθε να καλύψει το κενό του τραυματία Σακίλ Χάρισον.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν: «Για να αντισταθμίσει τον τραυματισμό του Σακ Χάρισον, η Βιλερμπάν εξασφάλισε την άφιξη του Μεντί Νγκουάμα (30 ετών, 1,88 μ.) ως αντικαταστάτη. Φιναλίστ στο πρωτάθλημα του 2024 με την Παρί, ο πλέι μέικερ, ο οποίος έφτασε στη Βιλερμπάν αυτή τη Δευτέρα, θα ζήσει την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague» Mehdy Ngouama en renfort 💪



Pour pallier la blessure de Shaq Harrison, LDLC ASVEL enregistre l’arrivée de Mehdy Ngouama (30 ans, 1m88) en tant que pigiste médical.

Finaliste du championnat en 2024 avec Paris, le meneur de jeu arrivé ce lundi à Villeurbanne, va notamment vivre… pic.twitter.com/OwTa6FMnK1 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 6, 2025