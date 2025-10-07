Το ΝΒΑ έλαμψε και πάλι στο Αμπου Ντάμπι (pics)

Η preseason του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη ξεκίνησε για μία ακόμη φορά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Τόλης Κοτζιάς.

Το βλέπουμε συνεχώς ότι ο κόσμος αλλάζει, επομένως δεν θα μπορούσε να μην αλλάζει και το μπάσκετ. Και να έχει ανοιχτεί για τα καλά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην Ευρωλίγκα μπήκε από φέτος η Ντουμπάι BC, στο ΝΒΑ η preseason ξεκινάει τα τέσσερα τελευταία χρόνια από το Αμπου Ντάμπι.

Τη Πέμπτη, λοιπόν, που μας πέρασε, καθώς και το Σάββατο κοντραρίστηκαν οι Νιου Γιορκ Νικς με τους Φιλαντέλφια Σίξερς, σε ραντεβού γεμάτα λάμψη και θέαμα.

Ο κόσμος, που έδωσε το παρών στην «Etihad Arena», ενθουσιάστηκε με όσα είδε, το ΝΒΑ για μία ακόμη φορά έδωσε ρεσιτάλ οργάνωσης, συνδυασμένης πάντα με την υψηλότερη ποιότητα.

Το SDNA ήταν και πάλι εκεί και μέσω των παρακάτω φωτογραφιών σας δίνει μία γεύση για το τι έγινε το τριήμερο των αγώνων.

1) Ένα εντυπωσιακό πλάνο από την «Etihad Arena».

2) Ο Τζόελ Εμπίιντ δεν έπαιξε στα ματς του Αμπου Ντάμπι, αλλά μίλησε στους δημοσιογράφους.

3) Θα τρελάνει κόσμο με τα καρφώματά του ο V.J. Ετζκομπ, ο ρούκι των Σίξερς.

4) Τέτοιες μπάλες μπορείτε να βρείτε στο NBA Store στο Yas Mall του Αμπου Ντάμπι.

5) Οσοι πήγατε στο φάιναλ-φορ της Ευρωλίγκας, αυτή η εικόνα σας θυμίζει πολλά.

6) Και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισαν οι Νικς.

7) Τζον Τέρι και Τζόελ Εμπίιντ: όταν το ποδόσφαιρο συναντάει το μπάσκετ.

8) Ο κύριος στη μέση λέγεται Κρις Τζεντ. Επαιζε πολύ παλιά στον Πανιώνιο και τώρα είναι head associate coach στους Νικς.

9) Και αυτός είναι ο νέος χεντ κόουτς των Νικς, ο Μάικ Μπράουν. Ο προπονητής, δηλαδή, του Βεζένκοφ στους Κινγκς.

10) Ο θρύλος των Νικς, Πατ Γιούιν, ήταν στο Αμπου Ντάμπι και αποθεώθηκε.

11) Ο Κέλι Ούμπρε ήταν σχεδόν συνέχεια με το χαμόγελο στα χείλη.

12) Μία άλλη όψη της «Etihad Arena».