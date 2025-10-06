Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπερνά τον Εμπαπέ σε έσοδα σύμφωνα με τη λίστα Forbes

Σύμφωνα με λίστα Forbes ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως.

Το Forbes, κοινοποίησε μια ανανεωμένη λίστα, εντός της οποίας βρίσκονται, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές παγκοσμίως.

Εντός της πρώτης 20αδας λοιπόν, βρίσκεται και ο δικός μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις είναι αρκετά δραστήριος και εκτός παρκέ. Ο «Greak Freak» μαζί με τις συμφωνίες που έχει συνάψει με χορηγικές συμφωνίες, τον κάνουν έναν από τις πιο υψηλά αμειβόμενους αθλητές στον κόσμο, εξασφαλίζοντας του απολαβές της τάξεως πάνω από 94 εκατομμύρια δολάρια το ερχόμενο έτος.

Σε αυτή τη σχετική λίστα που κοινοποιεί το Forbes, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πάνω ακόμα και από τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως, ο Κίλιαν Εμπαπέ. Πρώτος στην λίστα σε αυτή την 20αδα αναφοράς, βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εξασφαλίζει πάνω από 275 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο