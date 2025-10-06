Αποθέωσε τον Αλμάνσα ο Σκαριόλο: «Μας βοηθάει περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ίθαν Αλμάνσα τονίζοντας ό,τι τους βοηθάει περισσότερο από όσο φαντάζονταν. Τι είπε ο Ισπανός τεχνικός για τον Οκεκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Αλμάνσα: «Είμαι ευχαριστημένος με τον Ιζάν , ο οποίος όχι μόνο έκανε το ντεμπούτο του, αλλά είχε και καλό αντίκτυπο στον αγώνα. Πρέπει να ενσωματώσουμε τους παίκτες, να κατανείμουμε τα λεπτά συμμετοχής, αλλά στο τέλος, όταν πρόκειται για ανταγωνισμό, όλοι μπορούν να το κάνουν, ακόμα και οι πολύ νεαροί παίκτες. Νομίζω ότι ο Ιζάν μπορεί να είναι μια εξαιρετική παρουσία, ώστε κανείς να μην χαλαρώσει και να μην πιστεύει ότι η θέση του είναι εξασφαλισμένη. Και νομίζω ότι αν ανέβει σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να μας βοηθήσει, ακόμη περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε αρχικά».

Για το Οκέκε: «Στην επίθεση, του ζητώ να παίρνει τα σουτ, να παίζει χωρίς την μπάλα, να κυνηγάει επιθετικά ριμπάουντ και να τρέχει στους αιφνιδιασμούς. Αυτό πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι μπορεί να τα πάει όλο και καλύτερα και αμυντικά, φυσικά. Και εκεί έχει τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί να γίνει ένας τρομερός παίκτης σε αυτή την φάση. Πρέπει να καταλάβει πλήρως τι τον κάνει σημαντικό και ξεχωριστό μέσα σε αυτήν την ομάδα. Τελικά, η απόδοση ενός παίκτη είναι αυτή που καθορίζει την παρουσία, τη σημασία, την επιρροή του, ακόμη και τη δουλειά του. Πάντα πρέπει να ξεκινάς από εκεί, εστιάζοντας σε αυτό που μπορείς να κάνεις στο γήπεδο. Ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να είναι κορυφαίος αμυντικά»