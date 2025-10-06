Επισκέφθηκε το Άγιο Όρος ο Βλάντε Ντίβατς

Στην σερβική αγιορείτικη Μονή Χιλανδαρίου βρέθηκε για προσκύνημα ο θρύλος του σερβικού μπάσκετ, Βλάντε Ντίβατς.

Στο Άγιο Όρος βρέθηκε τις τελευταίες μέρες ο Βλάντε Ντίβατς. Ο Θρύλος του σερβικού μπάσκετ επισκέφθηκε το Μοναστήρι Χιλανδαρίου μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτες του «Preserve Hilandar Foundation USA», το οποίο ιδρύθηκε από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου με σκοπό τη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ της σερβικής διασποράς και του μοναστηριού, καθώς και την παρουσίαση της πνευματικής και ιστορικής κληρονομιάς του.

Στο συνόδικο της μονής πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον ηγούμενο του μοναστηριού, Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν για την αποκατάσταση του μοναστηριού — η οποία πλησιάζει στο τέλος της — καθώς και για τα μελλοντικά έργα.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο έργο του Ιδρύματος Χιλανδαρίου στις ΗΠΑ.