Παπαμάρκος: «Στο Βέλγιο με καλή ψυχολογία, θα στοχεύσουμε πιο ψηλά αλλά όχι ακόμη»

Η Καρδίτσα κέρδισε με 91-77 τον Άρη, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο assistant coach των νικητών, Κώστας Παπαμάρκος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Άρη: «Είτε νίκη είτε ήττα πρέπει να αναλύεις κάθε αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερο πρέπει να ξέρεις γιατί κέρδισες. Πρέπει να το αφήσεις πίσω σου όμως για να προχωρήσεις στο επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει ηρεμία από τη διοίκηση και καλές συνθήκες εργασίας, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Για την πρεμιέρα στο BCL με αντίπαλο την Οστάνδη εκτός έδρας (08/10): «Μετά τη νίκη επί του Άρη, το ότι η ομάδα θα ταξιδέψει με καλή ψυχολογία είναι σημαντικό. Θα έχουμε κόσμο μαζί μας στην Οστάνδη, ζω στην Καρδίτσα και μιλάω με τον κόσμο. Θα έρθουν σε όλα τα εκτός έδρας ματς. Αυτό δείχνει το πόσο έχουν αγαπήσει την ομάδα. Η ατμόσφαιρα που εισπράττουμε είναι ότι ο κόσμος θέλει να το ζήσει μαζί μας, είναι συνοδοιπόροι. Έχουμε οργανώσει τα ταξίδια για να είναι παρόντες στα εκτός έδρας».

Για το προφίλ της Οστάνδης: «Είναι πολύ νωρίς για τον βαθμό ετοιμότητας σε όλες τις ομάδες. Παίζουν σε υψηλό τέμπο, έχουν καλούς περιφερειακούς παίκτες και ανεβάζει πολύ τα σκορ. Έχουμε μία εικόνα αλλά μετά από τον πρώτο μήνα θα δούμε τα συμπεράσματα. Θα παίξουμε τον παιχνίδι με τις δικές μας αρχές, είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε τους δικούς μας κανόνες. Είναι μία ομάδα που έχει περισσότερη εμπειρία στην Ευρώπη από εμάς. Η πρόκληση μας είναι να κρατήσουμε τον ίδιο χαρακτήρα και φιλοσοφία».

Για το τί είδε στην 1η αγωνιστική της GBL: «Περίμενα να δω αυτόν τον ανταγωνισμό. Είδα αρκετά καλές ομάδες ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Μιλάω και με άλλους συναδέλφους και συμφωνούμε στο ότι έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ο Άρης προερχόταν από νίκη και είχε δύο σημαντικές απουσίες. Μου είπαν ότι η Καρδίτσα πρώτη φορά νίκησε σε πρεμιέρα. Βλέποντας και τα άλλα παιχνίδια, αυτό που περιμέναμε έγινε. Είναι όλες αρκετά καλές ομάδες».

Για τους στόχους της χρονιάς: «Θέλουμε να έχουμε όσο καλύτερη εικόνα και πορεία γίνεται στην Ευρώπη. Θα το ζήσουμε στο 100% για να το χαρούμε. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σκληρό. Ο κόουτς Παπανικολόπουλος είπε πως πρέπει να προσαρμοστούμε ξεχωριστά σε κάθε παιχνίδι. Κάθε αγώνας έχει τη δική του δυσκολία. Αυτός ο χαρακτήρας μας αντικατοπτρίζει, στο τέλος θα γίνει το “ταμείο”. Πάμε στο Βέλγιο με καλή ψυχολογία και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για τη νίκη. Έπειτα, κάθε ματς ειδικά στην έδρα μας είναι “τελικός”. Όσο μπορούμε θα κοιτάξουμε πιο μακριά, αλλά όχι τώρα. Μετά από επιτυχημένες χρονιές υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία για επιτυχίες».