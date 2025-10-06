Κοκόσκοφ: «Ακόμα μαθαίνουμε τα συστήματα και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ σχολίασε τους πρώτους αγώνες της Αναντολού Εφές και υπογράμμισε πως η ομάδα του χρειάζεται χρόνο, καθώς βρίσκεται σε μια περίοδο που ο ένας μαθαίνει τον άλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός για το ξεκίνημα της Εφές:

«Είμαστε μια νέα ομάδα, με νέους παίκτες. Ακόμα μαθαίνουμε τα συστήματα και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Κάθε παιχνίδι είναι μια νέα εμπειρία για εμάς.

Αυτή την εβδομάδα καταφέραμε να δώσουμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν είχαν λεπτά συμμετοχής. Η άμυνά μας ήταν πολύ καλή, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να τη βελτιώνουμε. Αυτό που με έκανε πραγματικά χαρούμενο ήταν η προσπάθεια και η αφοσίωσή μας στην άμυνα στο ματς του πρωταθλήματος με τη Μπούρσασπορ».