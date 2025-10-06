MVP της πρεμιέρας στην GBL ο Ντίνος Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου είναι ο πρώτος Stoiximan MVP of the Week της Stoiximan GBL της σεζόν 2025-26, με τον Έλληνα σέντερ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα.

Ο 29χρονος διεθνής πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR στην εντός έδρας νίκη των «πρασίνων» επί του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της κανονικής περιόδου του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο ranking που ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 1η αγωνιστική.

Ο Μήτογλου πέτυχε 22 πόντους με 5/7 βολές, 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε μια ασίστ, δέχθηκε ένα μπλοκ, κέρδισε 5 φάουλ, έκανε 2 φάουλ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19’ και 7’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.