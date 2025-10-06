Κεκλεισμένων το Ψυχικό- ΝΕΜ, αλλαγή ώρας στο Πανερυθραϊκός - Κόροιβος

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι του Ψυχικού κόντρα στη Μεγαρίδα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το ματς του Πανερυθραϊκού με τον Κόροιβο θα αλλάξει ώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι:

*Ο αγώνας ΑΕ Ψυχικού – ΝΕ Μεγαρίδος της 11/10/2025 για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League, θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 257/26-05-25 του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου ΕΟΚ.

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Κ.).

*Για την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου, ο αγώνας Πανερυθραϊκός – ΑΣΑ Κόροιβος της 22/11/2025 για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League, αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 18.00 στο κλειστό γυμναστήριο «Στέλιος Καλαϊτζής».

*Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας, ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΣ Ιπποκράτης Κω, για την 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (1ος Όμιλος – Α΄Υποόμιλος), της 04/01/2026 αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί στις 14.00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου (Ν).