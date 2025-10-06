Α1 Γυναικών: MVP η Ράμπερ, MVP Next Gen η Γιαπιτζόγλου

H αυλαία της Α1 Γυναικών άνοιξε το Σαββατοκύριακο με σημαντικές αναμετρήσεις και τις αθλήτριες να ξεδιπλώνουν στο παρκέ τον καλύτερό τους εαυτό.

Πολλές ήταν εκείνες που ξεχώρισαν με την Ντάνιελ Ράμπερ του Ολυμπιακού να αναδεικνύεται MVP της 1ης Αγωνιστικής και την Σοφία Γιαπιτζόγλου του Πανσερραϊκού MVP Next Gen.

Η 29χρονη φόργουορντ του Ολυμπιακού στην νίκη της ομάδας της με 81-56 επί του Πρωτέα Βούλας είχε 14 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα, μία τάπα και 32 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 28’33” συμμετοχής.

Από την άλλη καταλυτική ήταν η συμμετοχή της Σοφίας Γιαπιτζόγλου στην επικράτηση του Πανσερραϊκού με 73-72 επί του ΠΑΟΚ καθώς είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και 12 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 15 λεπτά συμμετοχής.

Οι διπλές της αγωνιστικής

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 11 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 16 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 24 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Μανίς (Νέα Ιωνία) 12 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Κλαρκ (Νέα Ιωνία) 17 πόντοι, 16 ριμπάουντ

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 14 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 22 πόντοι, 15 ριμπάουντ



Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Φίτζεραλντ (Παναθηναϊκός) 27

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 24

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 22

Μόργκαν (Πρωτέας Βούλας) 22

Σαρηγιαννίδου (ΠΑΣ Γιάννινα) 20

Ριμπάουντς

Κλαρκ (Νέα Ιωνία) 16

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 15

Μανίς (Νέα Ιωνία) 13

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 13

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 12

Ασίστ

Σουλτάνη (Ανόρθωση Βόλου) 9

Μαρίνη (ΠΑΣ Γιάννινα) 9

Σαρηγιαννίδου (ΠΑΣ Γιάννινα) 7

Βιντσιλαίου Α. (Νέα Ιωνία) 7

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 7

Κλεψίματα

Μαρίνη (ΠΑΣ Γιάννινα) 4

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 4

Μανίς (Νέα Ιωνία) 4

Κυπριανού (ΠΑΟΚ) 4

Πρινς (Παναθηναϊκός) 4



Τάπες

Μπορκόφσκα (Αθηναϊκός Qualco) 3

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 2

Λαμπράκη (Αμύντας) 2

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 2

Μανίς (Νέα Ιωνία) 2



Οικονομία

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 32

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 27

Σαρηγιαννίδου (ΠΑΣ Γιάννινα) 25

Κλαρκ (Νέα Ιωνία) 25

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 21