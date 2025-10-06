Αϊβαζόγλου για ΝΒΑ Europe και σερβικές ομάδες: «Καμία αγορά δεν αποκλείεται»

Ο Διευθύνων σύμβουλος του ΝΒΑ στην Ευρώπη, Γιώργος Αϊβάζογλου, σε δηλώσεις του μίλησε για την πιθανότητα συμμετοχής των σερβικών ομάδων στη νέα Λίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «L'Equipe»:

«Καμία αγορά δεν αποκλείεται τεχνικά. Αν έχεις μια καλή ομάδα, θα μπορέσει να προκριθεί. Αν κάποιες ομάδες δεν συμπεριληφθούν στην αρχή, είναι επειδή θα ξεκινήσουμε με 16 ομάδες. Αλλά μπορώ εύκολα να φανταστώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Η ανταπόκριση ήταν απίστευτη. Ομάδες, επενδυτές, μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί ηγέτες κατανοούν τη δύναμη του αθλητισμού ως ενωτικής δύναμης σε περιόδους διχασμού και σύγκρουσης, καθώς και τον θετικό οικονομικό του αντίκτυπο σε μια πόλη ή χώρα.

Το βλέπουν ως ευκαιρία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο».