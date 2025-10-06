Ο Μπουρούσης επέστρεψε στα παρκέ με 20άρα!

Δεν ξεχνιέται η τέχνη. Ο Γιάννης Μπουρούσης επέστρεψε στα παρκέ και πέτυχε 20 πόντους.

Ο Έλληνας σέντερ στα 42 του πάτησε και πάλι γήπεδο με τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας στη National League 2 και ήταν σαν να μην πέρασε μία μέρα.

Τρία χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση η αναμέτρηση κόντρα στον Πρωτέα στα Γρεβενά σήμανε την επιστροφή του στα παρκέ.

Τι έγραψε το κοντέρ; 20 πόντους με τρία τρίποντα για τον Μπουρούση, στη νίκη της Αναγέννησης Καρδίτσας με 92-80.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 40-40, 59-61, 80-92



ΠΡΩΤΕΑΣ (Μιχαηλίδης): Μοιραλιώτης 18(3), Δημακας 15(2), Τσιγγενόπουλος 11(1), Σαλταρίκος 9(1), Ντινάκης 4, Πιζανιάς 8, Κρίπσι 8, Τζόκας 3(1), Κόττας 2, Χρυσανθόπουλος 2, Ασλανίδης.



ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Κρομμύδας-Ντέμος): Τσιλούλης 29(1), Ψύρρας 14(3), Παππάς 8(2), Γκρίφιθ 6, Χαβουτσάς 4, Μπουρούσης 20(3), Μοσχόπουλος 5, Πανταζής, Αναστασόπουλος 4, Τσούκας 2, Δατσιάδης.