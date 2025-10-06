Σύστημα ενδοεπικοινωνίας στα φιλικά του ΝΒΑ

Ένα νέο πιλοτικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας δοκιμάζεται στα φιλικά του ΝΒΑ.

Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο συνεχίζει να αναζητά τρόπους να βελτιωθεί κι ένας από αυτούς είναι η ενδοεπικοινωνία των τριών διαιτητών με το Replay Center.

Οι ρέφερι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν πιο άμεσα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το Replay Center, με τη συγκεκριμένη μέθοδο να κάνει την εμφάνισή της στα φιλικά πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν.

Σκοπός φυσικά είναι να μειωθούν τα λάθη, αλλά και οι διακοπές κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων και μένει να φανεί η πορεία της καινοτομίας και το πόσο γρήγορα θα εισαχθεί το σύστημα κι επίσημα στο ΝΒΑ.