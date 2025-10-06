Πρόεδρος Χάποελ Τελ Αβίβ: «Εξετάσαμε τον Βεζένκοφ, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να έρθει»

Ο Όφερ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως η ισραηλινή ομάδα το καλοκαίρι εξέτασε και την περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ, που όμως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast Euro Insiders:

«Ο Σάσα είναι ο καλύτερος Βούλγαρος μπασκετμπολίστας, αλλά έχει συμβόλαιο. Πιστέψτε με, εξετάσαμε κάθε κορυφαίο παίκτη στην αγορά. Ο Βεζένκοφ είναι ανάμεσά τους, αλλά έχει συμβόλαιο και δεν ήταν ρεαλιστικό να έρθει. Μιλήσαμε επίσης με τον Μάικ Τζέιμς. Απλώς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με παίκτες που έχουν συμβόλαια με άλλους συλλόγους της Euroleague».

Για τους λόγους που οι Ισραηλινοί δεν συμμετέχουν στην Αδριατική Λίγκα: «Ξέραμε ότι θα ήμασταν στη Σόφια, αλλά ο λόγος που δεν συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με το ABA League ήταν η βάση των οπαδών. Αν είχαμε αποφασίσει να συμμετάσχουμε, δεν θα είχαμε παίξει αγώνες στο Ισραήλ. Οι οπαδοί μας δεν θα ήταν χαρούμενοι γι’ αυτό. Το ισραηλινό πρωτάθλημα πρέπει να βελτιωθεί. Μας αρέσει το επίπεδο ποιότητας του ABA League, σκεφτήκαμε να μπούμε, αλλά δεν το κάναμε λόγω των οπαδών».