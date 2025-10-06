Ηρακλής: Απολογήθηκε στον κόσμο για την ταλαιπωρία, αρχίζει άμεσα βελτιώσεις

Η ΚΑΕ Ηρακλής απολογήθηκε στον κόσμο της ομάδας για την ταλαιπωρία κατά την είσοδο στο Ιβανώφειο στο ματς με τον Προμηθέα και ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει άμεσα σε βελτιώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παρά τη μεγάλη επιτυχία της βραδιάς του Σαββάτου, γνωρίζουμε ότι αρκετοί φίλαθλοι ταλαιπωρήθηκαν κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, λόγω των ουρών που σχηματίστηκαν στα τουρνικέ. Η χρήση των τουρνικέ είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των αγώνων, όμως αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα και ήδη εργαζόμαστε, ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση.

Για το λόγο αυτό:

• Συνιστούμε στους φιλάθλους μας να προσέρχονται νωρίτερα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφεύγεται η ταυτόχρονη άφιξη λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ.

• Προχωρούμε άμεσα σε αύξηση του αριθμού των scanners στις εισόδους και σε βελτιώσεις στη διαδικασία ελέγχου, ώστε η είσοδος να γίνεται πιο γρήγορα και πιο άνετα για όλους.

Η στήριξή σας είναι ανεκτίμητη και μας γεμίζει ευθύνη. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ώστε κάθε επίσκεψη στο Ιβανώφειο να είναι μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ, χωρίς περιττή ταλαιπωρία».