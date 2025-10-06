Η καταστροφή του μπάσκετ φαίνεται σε κάθε «κόντρα σε όλους»

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στο μπάσκετ γυναικών επί της ομάδας που θέλει η ΕΟΚ, έχει τον περιφερειάρχη – άρα το κράτος – και για κάποιο ανεξήγητο λόγο αυτό θεωρείται φυσιολογικό στην μπασκετική Μπανανία της Ευρώπης. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών, θεωρητικά άρχισε με μεγάλο ντέρμπι. Θεωρητικά οι αθλήτριες έπρεπε να είναι πρωταγωνίστριες. Θεωρητικά έπρεπε να προβληθεί το προϊόν στο καλύτερο επίπεδό του, ειδικά τώρα που δεν κρινόταν κάποιος τίτλος. Είναι μόλις η 1η αγωνιστική.

Ένα σύστημα αχόρταγο, από τα χειρότερα που έχει γνωρίσει ο ελληνικός αθλητισμός, ήθελε κι εκεί να επιβληθεί. Να δείξει την κυριαρχία του. Δεν θα ειπωθεί το περίφημο «υπό την ανοχή της κυβέρνησης», γιατί εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο. Καθώς η μία ομάδα είναι ουσιαστικά της κυβέρνησης. Λόγω της σχέσης του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, με τον Αθηναϊκό.

Πάντα οι ιστορίες ψυχής, καρδιάς, μαγκιάς, έχουν ιδιαίτερη αξία. Παράλληλα όμως, είναι και στενάχωρες. Γιατί τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έπρεπε να έχουν θέση με αυτό τον τρόπο σε ένα άθλημα όπως το μπάσκετ γυναικών. Έπρεπε να μετρά η ικανότητα και η βραδιά των αθλητριών. Η θέλησή τους για τη νίκη.

Αυτό το «κόντρα σε όλους» που συνοδεύει τη νίκη του Παναθηναϊκού, είναι το λάθος. Όχι λόγος υπερηφάνειας. Αποτελεί τη σφραγίδα της μπασκετικής Μπανανίας στην οποία ζούμε. Διοικητικά και οργανωτικά. Επειδή έτσι γουστάρει η ΕΟΚ, επειδή έτσι θέλει η κυβέρνηση, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να χάσει από τον Αθηναϊκό.

Η ικανότητα που επέδειξαν οι «πράσινες», είναι για χειροκρότημα. Για αποθέωση από τον κόσμου της. Την οποία και απολαμβάνουν. Το αδιανόητο είναι πως κυριαρχούν τα νεύρα. Στην πλευρά των νικητών. Γιατί ετσιθελικά, πήγαν να τους πάρουν μέσα από τα χέρια ένα αποτέλεσμα που με την απόδοσή τους ήταν το απόλυτα δίκαιο.

Η ΕΟΚ και η διαιτησία τα δικά τους, ο Χαρδαλιάς ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά απέναντι στον Αθηναϊκό, στο κρατικό κανάλι να μιλούν για… τεράστια έκπληξη. Λες και νίκησε η Κάτω Ραχούλα τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Πακέτο» αηδιαστικό. Και ενδεικτικό το τι μας περιμένει στο μπάσκετ. Τώρα το είδαμε στις γυναίκες και ευτυχώς δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ο Παναθηναϊκός πήγε κόντρα σε όλους. Έρχεται το ντέρμπι των ανδρών στο ΣΕΦ. Κι εκεί να είστε σίγουροι πως θα χρειαστεί εμφάνιση... κόντρα σε όλους για να έχουν τύχη οι «πράσινοι».

Έστειλαν επιστολή οι αθλητές του Παναθηναϊκού στον πρωθυπουργό. Όπως φαίνεται θα πρέπει να στείλουν και οι αθλήτριες. Για να πιστοποιήσουν όλοι μαζί, πως η αδιαφορία είναι τεράστια. Σε πολλά σημεία μάλιστα, υπάρχει ξεκάθαρη ανοχή σε καταστάσεις που προκαλούν την ίδια την κοινωνία.

Δεν υπάρχει «ως πότε;». Γιατί ο πρόεδρος Λιόλιος, η διοίκησή του, η ΚΕΔ που επέλεξε, η... επιβράβευση του κράτους που τον έβαλε στην καρέκλα του, δεν έχουν φραγμούς. Μέχρι να γίνει η δουλειά. Έγινε στους άνδρες, θα γίνει και στις γυναίκες. Θα ξαναγίνει στους άνδρες.

Το ΕΟΚ Web Radio να είναι καλά, οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί των ευνοημένων της Ομοσπονδίας και τα πάντα θα μοιάζουν ρόδινα. Εσείς οι φίλαθλοι, πρέπει να κάνετε πως κοιμάστε όταν σας «κλέβουν». Που και που να χαίρεστε και με νίκες «κόντρα σε όλους».

Υ.Γ. Ο Σπυρόπουλος δεν ήταν σύμπτωση. Εξελίσσεται σε μια νέα περίπτωση Μαγκλογιάννη, αλλά στην έκδοση του μπάσκετ γυναικών. Πώς να νιώθει άραγε ένας άνδρας που βλέπει 10 γυναίκες να παλεύουν για μια μπάλα κι εκείνος κάνει όσα κάνει;