Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός των συνόρων (pics)

Άρτεμις Σπανού, Μαριέλλα Φασούλα και Έλενα Μποσγανά ξεκίνησαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους με τις ομάδες τους.

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων του μπάσκετ γυναικών επικεντρώθηκε στο πρωτάθλημα της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, παράλληλα όμως με την έναρξη της Α1 Γυναικών, άνοιξε η αυλαία και στα εθνικά πρωταθλήματα της Τσεχίας, της Τουρκίας και της Ισπανίας, όπου αγωνίζονται τρεις Ελληνίδες διεθνείς παίκτριες: Η Άρτεμις Σπανού (Ζαμπίνι Μπρνο) η Μαριέλλα Φασούλα (Μπεσίκτας) και η Έλενα Μποσγανά (Λεγκανές).

Στην Τσεχία, η Ζαμπίνι Μπρνο μετά την αναβολή των πρώτων δύο επίσημων εγχώριων αγώνων της, την Κυριακή (5/10) μπήκε στην “κούρσα” του πρωταθλήματος με νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την KP Brno, της οποίας επικράτησε με σκορ 93-77. Κορυφαία παίκτρια της Ζαμπίνι ήταν η Άρτεμις Σπανού, η οποία είχε 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ και αγωνίστηκε 40 λεπτά.

Το Σάββατο (4/10), στην Τουρκία, η νέα αγωνιστική περίοδος άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για την Μπεσίκτας και τον ιδανικότερο για την Μαριέλα Φασούλα, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην εμφατική εκτός έδρας νίκη της ομάδας της επί της Μπότας με σκορ 83-65.

Η διεθνής σέντερ είχε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 36΄36’’ συμμετοχής, και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Την προσεχή Πέμπτη (9/10), η Μπεσίκτας θα μπει στη “μάχη” της Ευρώπης, όπου στην πρεμιέρα του EuroCup στον J όμιλο, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πολωνική Γκορζόφ. Στον ίδιο όμιλο μετέχει και ο Αθηναϊκός.

Στην Ισπανία, η Λεγκανές επικράτησε χθες (4/10) εκτός έδρας 72-64 της Κάντι Λα Σέου, με την Έλενα Μποσγανά να “γράφει” στη στατιστική της 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα 16 λεπτά της συμμετοχής της για πρώτη φορά στο Ισπανικό πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στις Η.Π.Α. και την επιστροφή στην Ευρώπη.