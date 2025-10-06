Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός των συνόρων (pics)

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων του μπάσκετ γυναικών επικεντρώθηκε στο πρωτάθλημα της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, παράλληλα όμως με την έναρξη της Α1 Γυναικών, άνοιξε η αυλαία και στα εθνικά πρωταθλήματα της Τσεχίας, της Τουρκίας και της Ισπανίας, όπου αγωνίζονται τρεις Ελληνίδες διεθνείς παίκτριες: Η Άρτεμις Σπανού (Ζαμπίνι Μπρνο) η Μαριέλλα Φασούλα (Μπεσίκτας) και η Έλενα Μποσγανά (Λεγκανές).
Στην Τσεχία, η Ζαμπίνι Μπρνο μετά την αναβολή των πρώτων δύο επίσημων εγχώριων αγώνων της, την Κυριακή (5/10) μπήκε στην “κούρσα” του πρωταθλήματος με νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την KP Brno, της οποίας επικράτησε με σκορ 93-77. Κορυφαία παίκτρια της Ζαμπίνι ήταν η Άρτεμις Σπανού, η οποία είχε 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ και αγωνίστηκε 40 λεπτά.
Το Σάββατο (4/10), στην Τουρκία, η νέα αγωνιστική περίοδος άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για την Μπεσίκτας και τον ιδανικότερο για την Μαριέλα Φασούλα, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην εμφατική εκτός έδρας νίκη της ομάδας της επί της Μπότας με σκορ 83-65.
Η διεθνής σέντερ είχε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 36΄36’’ συμμετοχής, και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.
Την προσεχή Πέμπτη (9/10), η Μπεσίκτας θα μπει στη “μάχη” της Ευρώπης, όπου στην πρεμιέρα του EuroCup στον J όμιλο, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πολωνική Γκορζόφ. Στον ίδιο όμιλο μετέχει και ο Αθηναϊκός.
Στην Ισπανία, η Λεγκανές επικράτησε χθες (4/10) εκτός έδρας 72-64 της Κάντι Λα Σέου, με την Έλενα Μποσγανά να “γράφει” στη στατιστική της 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα 16 λεπτά της συμμετοχής της για πρώτη φορά στο Ισπανικό πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στις Η.Π.Α. και την επιστροφή στην Ευρώπη.