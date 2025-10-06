Gen A Stars: Έτοιμοι στη γραμμή εκκίνησης

Περιστέρι, Μίλωνας και Εκπαιδευτήρια Πλάτωνας πήραν την πρόκριση από το τουρνουά του Νότου στην κανονική περίοδο του Gen A Stars.

Η νεοσύστατη διοργάνωση της ΕΟΚ, η οποία δίνει χρόνο στο παρκέ σε αθλητές κάτω των 16 χρονών και πολύτιμες εμπειρίες, είναι έτοιμη για την δική της εκκίνηση. Την λίστα με τις συμμετέχουσες ομάδες συμπληρώνουν οι Ολυμπιακός, Προμηθέας Πάτρας, ΔΕΚΑ, Άρης, Μαχητές Πειραματικό και Αστέρας Καβάλας.

Δείτε τα αποτελέσματα του 4ου προκριματικού γύρου:

Νότος

3/10

Α. Παπανδρέου 17.30 Εκπ. Πλάτων-Μϊλων 93-64

Α. Παπανδρέου 19.30 Περιστέρι-Πρωτέας Βούλας 83-82

4/10

Γ. Γεννηματάς 18.30 Πρωτέας Βούλας-Μίλων 49-66

Γ. Γεννηματάς 20.30 Εκπ. Πλάτων-Περιστέρι 90-79

5/10

Εκπ. Πλάτων 17.00 Εκπ. Πλάτων-Πρωτέας Βούλας 66-79

Εκπ. Πλάτων 19.00 Περιστέρι-Μίλων 48-43