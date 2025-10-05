Λιθουανία: «Καυτή» Ζαλγκίρις με 62% στο τρίποντο και άνετο 4/4 (vid)

Άνετο απόγευμα για τη Ζαλγκίρις Κάουνας, που κέρδισε άνετα τη Γιουβέντους με 98-68 για το 4/4 στη λιθουανική λίγκα.

Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις συνεχίζει την αήττητη πορεία της, καθώς έχει κάνει το 2/2 και στη Euroleague κόντρα σε Μονακό και Φενέρμπαχτσε. Απέναντι στη Γιουβέντους (0-3) είχε τρομερή ευστοχία πίσω από τη γραμμή των 6,75μ. έχοντας 13/21 τρίποντα (9/10 στο πρώτο ημίχρονο), ήτοι 62% ευστοχία, σε αντίθεση με την αντίπαλό της που είχε 2/11 (18%).

Πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις ήταν ο Λαουρίνας Μπιρούτις με 19 πόντους (8 ριμπ.) και ακολούθησαν ο Μάντας Ρουμπσταβίτσιους με 13 πόντους και οι Ίγκνας Μπραζντέικις και Εντγκάρας Ουλάνοβας με 11 πόντους έκαστος.

Για τη Γιουβέντους ο Ιβάν Βράνιες σκόραρε 17 πόντους και ο Ντέβον Ντάνιελς 12.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 52-31, 77-49, 98-68