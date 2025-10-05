Σερέλης: «Δείξαμε ότι θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα - Παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερος ο Γκριγκόνις»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Σερέλης τόνισε πως το «τριφύλλι» χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλεία και ανέφερε πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Σήμερα πρώτη αγωνιστική, να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες και υγεία σε όλους τους αθλητές και τους παράγοντες. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι για να ετοιμάσουμε κάποιους παίκτες, να επανέλθουν στην φόρμα τους, να κάνουμε ροτέισον γιατί ερχόμασταν από διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα και προφανώς να καταφέρουμε να τελειώσουμε υγιείς το ματς για να μπούμε στην επόμενη εβδομάδα που είναι αρκετά σημαντική με εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη. Θέλαμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα από ότι στα δύο πρώτα ματς της Euroleague. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα αρκετά καλό διάστημα, ήμασταν πιεστικοί, ελέγξαμε τα ριμπάουντ, δεν δώσαμε πολλά περιθώρια στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, με το ίδιο ροτέισον, δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, δείξαμε ότι θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά για να αποκτήσουμε διάρκεια, να είμαστε πιο συμπαγείς και να βγάλουμε στοιχεία που χρειάζονται για τη συνέχεια. Ελέγξαμε το ματς για 40 λεπτά, κερδίσαμε εύκολα αλλά προφανώς θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερους αυτοματισμούς».

Για τον Γκριγκόνις και για τα λεπτά του Γκραντ: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλαμε να κουράσουμε τον Γκραντ. Αν ήταν δυνατό δεν θα έπαιζε και καθόλου. Το ματς ήταν ελεγχόμενο και για αυτό έπαιξε τόσο λίγο. Ο Γκριγκόνις έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο, κάνει κανονικά προπόνηση από τα τέλη Αυγούστου, είναι στην περίοδο επανένταξης στην ομάδα, η φυσική κατάσταση είναι πολύ καλή, ήταν 10 μήνες έξω, έχει ανταγωνισμό στην ομάδα. Θα χρειαστεί χρόνο να βρει τον ρυθμό και τα πατήματά του ώστε να είναι πολύ σημαντικός στο ροτέισον της ομάδας. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι, είναι πολύ καλά και παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερος».

Για το πόσο εύκολο είναι να μείνει αήττητη η ομάδα: «Δεν είναι εύκολο να είσαι αήττητος σε ένα πρωτάθλημα, όποιο και αν είναι. Ειδικά όταν παίζει και ο Ολυμπιακός που διεκδικεί την Ευρωλίγκα. Αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ήμασταν πέρσι, τα πρώτα παιχνίδια που χάσαμε όμως ήταν στους τελικούς και δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Άρα, αυτό που μετράει όλη τη σεζόν και στους τρεις στόχους είναι πως θα βρισκόμαστε... Εφόσον πάμε στον τελικό του κυπέλλου την περίοδο που θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου, και πώς θα τελειώσουμε τη σεζόν, σε τι κατάσταση θα είμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά όλα αυτά. Η ομάδα μας δεν μπορεί να κοιτάξει τίποτα παρά τις επόμενες μέρες της προπόνησης, ούτε καν τον επόμενο αγώνα. Γιατί και χωρίς να αποτελεί δικαιολογία θα το πω ακόμη μία φορά, επειδή είναι αρχή το λέμε, είναι ελλιπέστατη η προετοιμασία που έχουμε κάνει. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στους νέους παίκτες που δεν έχουν μπει στη φιλοσοφία της ομάδας αλλά και στους παλιούς παίκτες που την γνωρίζουν. Επίσης, μας συνέβησαν και 2-3 περιστατικά, όπως η σοβαρή ίωση του Σορτς και του Χολμς που είναι καινούργιοι και παίκτες κλειδιά, που χάσανε και αυτοί λίγο χρόνο ακόμα. Και αυτό φαίνεται ως ομάδα ξεκάθαρα. Οπότε το πρώτο μας μέλημα είναι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αμυντικά και επιθετικά που όλοι οι παίκτες θα καταλαβαίνουν τι ζητάμε, πώς θέλουμε να παίζουμε, να αυτοματοποιήσουμε την ομάδα ώστε να είμαστε πιο καλοί στην συνέχεια».