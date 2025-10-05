MENU
Εξαιρετικός Σαμοντούροβ στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ (vid)

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ με 9 πόντους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

