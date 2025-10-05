Μπράουν: «Θα επηρεάσουν την ομάδα οι αποχωρήσεις - Προσπαθώ να επιταχύνω το χτίσιμο της χημείας»

Ο Τζέιλεν Μπράουν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις από τους Μπόστον Σέλτικς αλλά και στη χημεία που πρέπει να χτιστεί με τους νέους παίκτες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «The Boston Globe»:

«Είναι λίγο λυπηρό, γιατί με πολλούς από τους παίκτες πέρασα πολύ χρόνο και τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν μια υπέροχη ομάδα. Το γεγονός ότι δε θα είναι πια μαζί μας θα επηρεάσει την ομάδα μας, αλλά έχουμε πέντε νέους παίκτες που πρέπει να εντάξουμε και να προσαρμόσουμε στο σύστημα.

Και προσπαθώ να επιταχύνω τη δημιουργία χημείας, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ώστε να μπορείτε να δείτε ένα καλό αποτέλεσμα όταν βγούμε στο γήπεδο».

Για το ότι είναι μέντορας: «Ένιωθα ότι έπρεπε να συμπεριφέρομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αλλά νιώθω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή μου όπου είμαι ήρεμος και νιώθω ότι μπορώ να εκφράσω περισσότερο τον εαυτό μου στον κόσμο... Πιο συγκεκριμένα, να δείξω στον κόσμο ποιος είναι ο Τζέιλεν Μπράουν».