Βεζένκοφ: «Πάντα διαφορετικό ματς το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι αναφέρθηκε μεταξύ στο ντέρμπι «αιωνίων», τονίζοντας πως πάντα είναι διαφορετικό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεχθήκαμε 25 πόντους από μία ομάδα που έχει σκόρερ που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και ξέραμε ότι θα μπουν δυναμικά. Το ότι βάλαμε 100 πόντους, ναι, κυκλοφορήσαμε την μπάλα ωραία, βρήκαμε τα mismatch αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε με συνέπεια. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα στο αμυντικό κομμάτι. Συνεχίζουμε. Έχουμε δύσκολη εβδομάδα μπροστά μας, ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πρώτα το Ντουμπάι, μετά διαβολοβδομάδα, το πρόγραμμα είναι πιεσμένο και πρέπει κάθε ματς να το βλέπουμε σαν προπόνηση γιατί οι προπονήσεις δεν υπάρχουν. Να μπαίνουμε δυνατά, να κερδίζουμε και να δίνουμε το 100%.

Έχω χάσει και στην Μπασκόνια, θα μπουν, αρχή είναι ακόμα. Και τον Φρανκ να τον εντάξουμε σιγά σιγά, είναι λίγες μέρες εδώ. Έχουμε μερικές μέρες για προπόνηση. Να του δώσουμε χρόνο, να επιστρέψει ο Φουρνιέ, ο Έβανς, να κάνουμε μαζί προπόνηση. Έχουμε βαθύ ρόστερ, όλα τα παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν, να δώσουν το 100% και κοιτάμε μέρα μέρα γιατί με τόσα πολλά παιχνίδια δεν σου επιτρέπει να κοιτάς πιο μακριά. Μέρα μέρα, προπόνηση προπόνηση, αυτή είναι η καθημερινότητά μας.

Δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Φέραμε παίκτες με αθλητικότητα, να ενταχθούν όλοι, να βρούμε χημεία, ρόλους, πεντάδες. Να δίνουμε το 100% σε κάθε ματς να το κερδίζουμε. Είναι αρχή, θα θέσουμε τα θεμέλια από τώρα.

Είναι πρόωρα για να βγουν συμπεράσματα από το ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, τις ιδιαιτερότητές τους. Πάντα όπου και να παίξεις το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι διαφορετικό ματς. Δεν κρίνει κάτι αλλά ο καθένας θέλει να το κερδίσει.

Είναι πολύ νωρίς στην σεζόν. Οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει παντού. Για τον κόσμο θα είναι ωραία Ευρωλίγκα, εμείς να κοιτάμε τον στόχο μας, να είμαστε υγιείς και να κοιτάμε τον στόχο μας».