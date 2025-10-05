Μπαρτζώκας: «Παίκτης μεγάλης κλάσης ο Νιλικίνα, μας ανεβάζει επίπεδο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι στάθηκε στην προσθήκη του Φρανκ Νιλικίνα, τονίζοντας πως μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Το πιο βασικό είναι να σκεφτούμε ότι εμείς είχαμε παίξαμε τέσσερα παιχνίδια, τα δύο κυρίως στην Ισπανία με μεγάλη ένταση. Σημαντικό να για εμάς να μην είχαμε απώλειες σήμερα. Το Μαρούσι είναι καλύτερο από πέρσι, είναι καλή ομάδα. Έχει παίκτες που μπορούν να ελέγξουν το ματς και υπό αυτό το πρίσμα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κερδίσαμε σχετικά άνετα.

Υπογράψαμε τον Νιλικίνα γιατί είναι παίκτης μεγάλης κλάσης. Δεν ξέρω, μάλλον έχει υποτιμηθεί. Θέλει λίγο να φτιάξει φυσική κατάσταση γιατί έχει παίξει νομίζω 20 λεπτά σε ένα φιλικό. Αυτό φτιάχνεται με προπονήσεις και αγώνες. Είναι πολύ σημαντική προσθήκη, μας ανεβάζει επίπεδο με τα προσόντα του. Μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι.

Ο Λι μπορεί να υπολογιστεί έτσι ως σούτινγκ γκαρντ. Έχουμε πολλούς. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μέσα στην διάρκεια της χρονιάς θα έχουν την ευκαιρία τους να παίξουν γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Εξαρτάται από την ετοιμότητα που θα έχουν για να βοηθήσουν την ομάδα.

Δεν μπορώ να απαντήσω για τον Έβανς. Ακολουθεί μια διαδικασία που έχει να κάνει με το ιατρικό τιμ. Όταν είναι έτοιμος θα μπει. Δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα.

Διευκολύνει τα ματς ότι παίζουμε το μεσημέρι. Εμείς το ζητήσαμε. Στην Μπαρτσελόνα παίζαμε και στις 12:00 πολλές φορές. Είναι μία ώρα που εξυπηρετεί, έρχονται παιδιά, πηγαίνουν για φαγητό οικογενειακά. Και για την εμπορικότητα του αθλήματος και στο σπίτι μπορεί κάποιος να δει Μαρούσι-Ολυμπιακός και μετά ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ή τα ποδοσφαιρικά ματς. Είναι ιδανική ομάδα για το μπάσκετ και έπρεπε να γίνει νωρίτερα.

Περιμένουμε με ανυπομονησία να παίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας. Να παίξουμε καλά, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες. Έχουμε μεγάλη ποιότητα και βάθος. Χρειάζεται να κερδίσουμε το Ντουμπάι BC που έχει μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Η Ευρωλίγκα είναι τόσο δύσκολη που δεν υπάρχει ματς που αν δεν προσπαθήσεις 100% θα το κερδίσεις».