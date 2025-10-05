Ηρακλής: «Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα»

Ανακοίνωση, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο της ομάδας για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στον χθεσινό (4/10) αγώνα κόντρα στον Προμηθέα, εξέδωσε η ΚΑΕ Ηρακλής.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι «κυανόλευκοι»:

«Η Διοίκηση της ΚΑΕ Ηρακλής αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς τον υπέροχο κόσμο της ομάδας μας.

Στην επιστροφή μας στη Basket League, ο κόσμος μάς απέδειξε για ακόμη μια φορά, γιατί είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος, η ψυχή μας, η δύναμή μας.

Από νωρίς, πλημμυρίσατε τη NOVIBET – ΗΡΑΚΛΗΣ Fan Zone που έχει ήδη γίνει θεσμός, αγκαλιάσατε με ενθουσιασμό το ολοκαίνουργιο IRA Fan Store και στη συνέχεια γεμίσατε μέχρι το τελευταίο κάθισμα στο ανανεωμένο μας σπίτι, το Ιβανώφειο. Το sold out δεν ήταν απλά αριθμός – ήταν δήλωση! Δήλωση πίστης, ενότητας και αγάπης για τον Ηρακλή.

Η συμπεριφορά σας, η φωνή σας, η παρουσία σας, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα, που μόνο το Ιβανώφειο ξέρει να γεννά. Μια ατμόσφαιρα που έδωσε φτερά στους παίκτες μας και έσπρωξε την ομάδα στη νίκη απέναντι στον Προμηθέα. Είστε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς!

Ο Ηρακλής είναι πολλά περισσότερα από μια ομάδα μπάσκετ. Είναι οικογένεια. Και χθες, αυτή η οικογένεια έδειξε σε όλη την Ελλάδα τι σημαίνει να είσαι Ηρακλής.

Η πορεία είναι μεγάλη, οι μάχες πολλές. Μαζί, όμως, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς».