Μίσιτς για τη μετακίνησή του στην Χάποελ: «Όλα ξεκίνησαν από τον Ιτούδη»

Ο Βασίλιε Μίσιτς σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως τα πάντα σχετικά με τη μετακίνησή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησαν από τον Δημήτρη Ιτούδη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «S Sport»:

«Ναι, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν αρκετά νωρίς, πρώτα και κύρια με τη Χάποελ, αλλά και με άλλες ομάδες. Μετά τη δεύτερη ανταλλαγή στο ΝΒΑ κατάλαβα πως δεν είχα πια ενέργεια για ακόμη μία προσπάθεια εκεί. Είπα στον εαυτό μου: "Να δουλέψω το σώμα μου, να βελτιώσω τις δεξιότητές μου όσο είμαι ακόμα εκεί και μετά θα δω ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για μένα". Σε εκείνο το σημείο όλα ξεκίνησαν από τον Ίτουδη, αυθόρμητα, μέσα από μηνύματα. Είχαμε ήδη κάποια επικοινωνία και έτσι ακολούθησε μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Νομίζω πως αυτό συνέβη κάπου γύρω στον Δεκέμβριο.

Εκείνη την περίοδο έπαιζα καλά, οπότε υπήρχε η αίσθηση πως ίσως μείνω στο ΝΒΑ, αφού είχα ένα σερί 10-15 πολύ καλών παιχνιδιών. Κι εγώ ένιωθα καλά, αλλά ήξερα πως ήταν παραπλανητικό. Ο Τρέι Μαν είχε τραυματιστεί, το ίδιο και ο Λαμέλο Μπολ, οπότε δεν ήταν ρεαλιστικό σενάριο. Όταν επέστρεψαν, συνειδητοποίησα ότι σύντομα θα έμενα εκτός ροτέισον.

Τότε άρχισα να παρακολουθώ λίγο τη Χάποελ και να βλέπω πως είχαν ένα πολύ καλό πλάνο για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, είχα κι άλλες συζητήσεις με ομάδες. Τον Φεβρουάριο άλλαξα μάνατζερ, με την πρόθεση αυτή τη φορά να κάνω ακριβώς αυτό που ήθελα, με τον τρόπο που ένιωθα σωστό για μένα».