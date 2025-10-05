Μούρινεν για Ομπράντοβιτς: «Έχω τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών»

Ο Μίκα Μούρινεν σε δηλώσεις του αποκάλυψε το στόρι της μετακίνησής του στην Παρτιζάν κι αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλα συνέβησαν μετά το Εurobasket, πιο συγκεκριμένα όταν επέστρεψα στη Φινλανδία. Ο ατζέντης μου μού είπε ότι η Παρτιζάν ενδιαφερόταν. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είχα αρκετές επιλογές που σκέφτηκα, αν θα επέστρεφα στο λύκειο στις ΗΠΑ, υπήρχαν και προσφορές από άλλα πρωταθλήματα, αλλά στο τέλος κατέληξα εδώ.

Εδώ, χωρίς καμία αμφιβολία, θα βελτιωθώ περισσότερο από ό,τι αν είχα μείνει στις ΗΠΑ στο λύκειο. Αυτό σκέφτηκα. Εδώ θα είμαι καλύτερα προετοιμασμένος για το κολέγιο και το NBA. Έχω τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών και σπουδαίους συμπαίκτες. Ο κύριος στόχος μου είναι να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. Θα παίξω στην Εuroleague και θα περιμένω δύσκολα παιχνίδια».



Για την πρώτη του επαφή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ήταν καλή. Μου είπε μερικά πολύ σοφά πράγματα, για το μπάσκετ γενικότερα».



Για την ατμόσφαιρα που έζησε δια ζώσης στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο: «Ήξερα ότι θα ήταν υπέροχη. Ειλικρινά, περίμενα να είναι έτσι. Ανυπομονώ να παίξω».