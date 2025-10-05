ΑΕΚ: Ο Φλιώνης με ρεκόρ κοψιμάτων στον κόσμο των ψηλών

Ο Δημήτρης Φλιώνης πέτυχε κάτι το εντυπωσιακό κόντρα στον Κολοσσό, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 4 τάπες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Η ΑΕΚ πέρασε από τη Ρόδο με σκορ σχεδόν βγαλμένο με καρμπόν από την περσινή σεζόν. Επικράτησε χθες του Κολοσσού H Hotels Collection με 87-85 ενώ στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι είχε νικήσει με 86-85! Μέσα από το ματς της πρεμιέρας ο Δημήτρης Φλιώνης έφτασε σε μία επίδοση που… παραπέμπει σε ψηλό.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ σταμάτησε τέσσερα αντίπαλα σουτ, επίδοση που δεν υπήρξε όμοια της από παίκτη της «Ένωσης» στις δύο προηγούμενες σεζόν. Ο τελευταίος που είχε 4+ κοψίματα ήταν ο Ακίλ Μίτσελ στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πάτρας της περιόδου 2022-23. Για να βρούμε παίκτη της ΑΕΚ που είχε επίδοση κοψιμάτων μεγαλύτερη από αυτήν του Φλιώνη, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω σχεδόν πέντε χρόνια. Ήταν 31 Οκτωβρίου 2020 όταν ο Γιανίκ Μορέιρα είχε πέντε στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Λάρισα.

Η επίδοση των τεσσάρων κοψιμάτων του διεθνή γκαρντ όμως έχει δύο ακόμη προεκτάσεις, ακόμη πιο ξεχωριστές. Ο Φλιώνης έγινε ο πρώτος, «καθαρός» γκαρντ στην ιστορία της ΑΕΚ που είχε τέσσερα κοψίματα σε ματς της Stoiximan GBL έχοντας ύψος 1,88. Ο μόνος παίκτης του Δικεφάλου που είχε 4+ κοψίματα σε έναν αγώνα του, χωρίς να φτάνει τα 2.00 μέτρα, ήταν ο ύψους 1,98 Μαλίκ Χέρστον που είχε επίσης τέσσερα στον 3ο μικρό τελικό του 2016 με αντίπαλο τον Άρη εκτός έδρας.

Τετράδα Ελλήνων με 4+ κοψίματα

Η δεύτερη προέκταση αυτής της επίδοση του Δημήτρη Φλιώνη έχει να κάνει με το ότι μόνο άλλοι τρεις Έλληνες παίκτες στην ιστορία της ΑΕΚ στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, έφτασαν στην ίδια ή μεγαλύτερη επίδοση κοψιμάτων. Ο Θεσσαλονικιός γκαρντ μπήκε λοιπόν στη λίστα στην οποία βρίσκονται…

*Ο Ιάκωβος Τσακαλίδης που είχε 4+ τάπες συνολικά έξι φορές.

*Ο Χρήστος Ταπούτος είχε τέσσερις τάπες στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο της σεζόν 2003-04.

*Ο Ντούσαν Σάκοτα είχε τέσσερις τάπες στον 4ο μικρό τελικό του 2016 κόντρα στον Άρη.

17 σε 210 ματς, 4 σε 29 λεπτά

Μπορεί να κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό το χθεσινό επίτευγμα του Φλιώνη; Μπορεί! Ο διεθνής γκαρντ μοίρασε τέσσερα μπλοκ στα 29:03 λεπτά συμμετοχής του στο παιχνίδι της Ρόδου ενώ είχε 17 στα προηγούμενα 210 παιχνίδια του στη Stoiximan GBL.

Τα τέσσερα κοψίματα αποτελούν βέβαια και ρεκόρ καριέρας. Η μοναδική φορά που ξεπέρασε τη μία τάπα ήταν στην περίοδο 2019-20, όταν ως παίκτης του Άρη είχε δύο στο εντός έδρας παιχνίδι με το Περιστέρι.