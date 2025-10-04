Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 1ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών ο Πανσερραϊκός μετά από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι επικράτησε με 73-72 του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι με την ομάδα των Σερρών να κερδίζει στις λεπτομέρειες και με μία βολή της Μουρ στα 3’’ πριν το τέλος. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ γύρισε από το -10 (70-60), ισοφαρίζοντας σε 72-72 με τρίποντο της Ουίλιαμς, αλλά στην τελευταία επίθεση η Μπαντού έκανε φάουλ στην Μουρ. Η τελευταία έβαλε την πρώτη βολή, αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη και στα 3’’ ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να κάνει ορθολογική επίθεση.

Πρώτη σκόρερ των νικητριών η Ρόσνιεκ με 16 πόντους και 15 είχε η Γιαπιτζόγλου. Για τον ΠΑΟΚ κορυφαία ήταν η Ουίλιαμς με 24 πόντους.

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 73-72

Διαιτητές: Λόρτος, Παζώλης, Νικολαϊδης

Δεκάλεπτα: 19-16, 37-29, 52-48, 73-72

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπεκι 14(2), Αλεξιά 2, Δούρβα 6(2), Τσινασλανίδου, Πιπλς 2, Κουβόρντε 5(1), Μουρ 13(2), Ρόσνιεκ 16(2), Γιαπιτζόγλου 15(4).

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού, Ουίλιαμς 24(3). Γιαννούδη, Ράτζα 4, Μάμπρεϊ 13(3), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 2, Μπάντου 7(1).