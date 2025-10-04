Στο γεμάτο Ιβανώφειο και στην επιστροφή του στην GBL μετά από τέσσερα χρόνια, ο Ηρακλής υπέταξε τον Προμηθέα στην πρεμιέρα με 90-79.

Ο Ηρακλής ήθελε στο πρώτο του ματς στη μεγάλη κατηγορία μετά από τέσσερα χρόνια να πάρει τη νίκη. Ο κόσμος του διψούσε, γέμισε το Ιβανώφειο και οι παίκτες του Γιώργου Σιγάλα μασούσαν… σίδερα. Ο Προμηθέας ουσιαστικά έμεινε ανταγωνιστικός για περίπου 25’, καθώς μετά δεν μπόρεσε να επιστρέψει όταν ο αντίπαλός του έφυγε με διψήφια διαφορά.

Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν για τους νικητές πέτυχε 22 πόντους, εκ των οποίων οι 5 ήταν καθοριστικοί στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου όταν η ομάδα του είχε κολλήσει επιθετικά. Στους 14 πόντους με 8 ασίστ ο Δημήτρης Μωραΐτης, από 10 πόντους πέτυχαν οι Κρις Σμιθ και Κάιλ Φόστερ. Για τον Προμηθέα 20 πόντους έβαλε ο Λέιτον Χάμοντς, 15 ο Τζέι Πι Μακούρα και 14 ο Ρομπ Γκρέι.

Στην επόμενη αγωνιστική (2η) ο Ηρακλής παίζει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ (11/10, 19:00), ενώ ο Προμηθέας υποδέχεται το Μαρούσι (11/10, 19:00).

Ξέφυγε με τα τρίποντα ο Ηρακλής, επέστρεψε ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας μπήκε με στόχευση στο παιχνίδι του και βρίσκοντας σκορ με τον Χάμοντς έκανε το 4-8. Εκεί, ο Ηρακλής απάντησε αρχικά με τον Λάμπρεχτ στη ρακέτα (8-8) και στη συνέχεια με… βροχή τριπόντων. Τέσσερα σερί τρίποντα από Φόρμαν (2), Μωραΐτη και Καμπουρίδη διαμόρφωσαν το 21-13, ΜακΚάλουμ και Πόλικαπ έδωσαν μια ανάσα στον Προμηθέα, αλλά ακόμα δύο τρίποντα από τον Φόστερ (το δεύτερο buzzer-beater) έβαλαν… φωτιά στο Ιβανώφειο με το 28-19 της πρώτης περιόδου. Διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν 6/7 τρίποντα.

Η αντίδραση του Προμηθέα ήρθε σε πρώτη φάση με τον Μακούρα να μειώνει σε 30-26, από την άλλη πλευρά ο Μωραΐτης σκόραρε και δημιουργούσε, κρατώντας την ομάδα του μπροστά (39-33). Ο Γιώργος Σιγάλας είχε αποσύρει στον πάγκο με 3 φάουλ τους Φόστερ και Χρηστίδη, ο Μακούρα έβαλε ακόμα ένα τρίποντο για το 40-38 και το ημίχρονο έληξε, όπως το πρώτο δεκάλεπτο. Με buzzer-beater των γηπεδούχων, αυτή τη φορά από τον Καμπουρίδη για το 47-43.

Πιο σκληρός και εύστοχος ο Ηρακλής, πήγε ως το +16

Με όπλο το περιφερειακό του σουτ ο Ηρακλής κρατούσε την πρωτοπορία (55-50), Φόρμαν και Σμιθ απαντούσαν στα τρίποντα του Γκρέι (62-55), ενώ ο Χρηστίδης άγγιξε το +10 (66-57). Η διψήφια απόσταση δημιουργήθηκε τελικά μετά το τρίποντο του Τσιακμά (72-60), ενώ λίγο μετά με κάρφωμα του Σμιθ στον αιφνιδιασμό έγινε το 76-62 μέσα σε… πανζουρλισμό στο Ιβανώφειο. Σκορ που έμεινε ανεπηρέαστο μετά τις χαμένες βολές του Καραγιαννίδη για να πλησιάσει η ομάδα του.

Με τον Καραγιαννίδη να μαζεύει κάθε ριμπάουντ, ανανεώνοντας επιθέσεις, έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να πλησιάσει, καθώς ο Ηρακλής ήταν άστοχος. Γκρέι και Χάμοντς μείωσαν στο 76-68, αλλά εκεί μίλησε ο ποιοτικός Φόρμαν.

Με πέντε διαδοχικούς πόντους του Αμερικανού γκαρντ ο Ηρακλής πήγε στο +13 (81-68) και ο ίδιος μαζί με ένα τρίποντο του Κέλι έγραψαν το 86-70 στο 35’. Οι γηπεδoύχοι κυριαρχούσαν πλέον και ο Χρηστίδης, ο οποίος κέρδιζε μάχες στη ρακέτα, σημείωσε το 90-74 στο 37’, με τους Πατρινούς να μην μπορούν να αντιδράσουν ως το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 47-43, 76-62, 90-79

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.