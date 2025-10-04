Μιχαΐλοβιτς: «Υστερούμε σε δύο θέσεις - Στο "5" θα λύσουμε σύντομα το πρόβλημα»

Ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς σε δηλώσεις του υπονόησε πως η Παρτιζάν θα κινηθεί για την απόκτηση ενός σέντερ και σχολίασε την πρόσληψη του Αλιμπίγιεβιτς από την Εθνική Σερβίας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Zurnal»:

«Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, το προπονητικό μας επιτελείο έχει τα πάντα υπό έλεγχο, γνωρίζουμε ότι έχουμε έλλειψη σε αυτές τις δύο θέσεις (σ.σ. στο «1» και στο «5»). Ειδικά στο "5", το οποίο θα λύσουμε σύντομα. Αυτό είναι θέμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Ζόραν Σάβιτς, εγώ απλώς ασχολούμαι με την έγκριση των δαπανών και την εξασφάλιση των χρημάτων. Και έχουμε τον προϋπολογισμό για έναν σέντερ. Το προσωπικό πιστεύει ότι πρέπει να πάρουμε έναν παίκτη μόνο αν μας κάνει πιο δυνατούς, όχι για την ποσότητα. Το υποστηρίζω αυτό».

Για τον νέο προπονητή της Εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς: «Η Εθνική Ομάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στον Παρτιζάν, όλοι οι προπονητές μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο σύλλογος πάντα έδινε παίκτες, ακόμη και με κίνδυνο χειρότερων αποτελεσμάτων για τον σύλλογό μας. Ο Αλιμπίγιεβιτς είναι ένας νέος και πολλά υποσχόμενος προπονητής, του εύχομαι καλή τύχη».