Α1 Γυναικών: Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, πρεμιέρα και για Ολυμπιακό

Η πρώτη αγωνιστικής της Α1 Γυναικών θα ολοκληρωθεί σήμερα (5/10) με τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Αθηναϊκό να κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Πρωτέα Βούλας στην 13:00, την ίδια ώρα που η Νέα Ιωνία θα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αμύντα. Στις 17:00 ο ΠΑΣ Γιάννινα θα υποδεχθεί την Ανόρθωσις Βόλου και τέλος στις 19:45 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό.

Όλα τα ματς θα μεταδοθούν από το Youtube, με εξαίρεση το Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Πρωτέας Βούλας - Ολυμπιακός (Youtube)

13:00 Αμύντας - Νέα Ιωνία (Youtube)

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Ανόρθωσις Βόλου (Youtube)

19:45 Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός (EΡΤ2)