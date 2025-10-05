Α1 Γυναικών: Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, πρεμιέρα και για Ολυμπιακό

Η πρώτη αγωνιστικής της Α1 Γυναικών θα ολοκληρωθεί σήμερα (5/10) με τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Αθηναϊκό να κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Πρωτέα Βούλας στην 13:00, την ίδια ώρα που η Νέα Ιωνία θα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αμύντα. Στις 17:00 ο ΠΑΣ Γιάννινα θα υποδεχθεί την Ανόρθωσις Βόλου και τέλος στις 19:45 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό.
Όλα τα ματς θα μεταδοθούν από το Youtube, με εξαίρεση το Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 Πρωτέας Βούλας - Ολυμπιακός (Youtube)
13:00 Αμύντας - Νέα Ιωνία (Youtube)
17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Ανόρθωσις Βόλου (Youtube)
19:45 Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός (EΡΤ2)