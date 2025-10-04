Με Αντετοκούνμπο το Top-10 της δεύτερης αγωνιστικής, στην κορυφή το κάρφωμα του Ράιτ (vid)

Η δεύτερη αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες στιγμές των αγώνων.
Η έκτη θέση είχε «ερυθρόλευκο» χρώμα, καθώς εκεί βρέθηκε το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο μετά από την ασίστ του Εβάν Φουρνιέ. Στην κορυφή είναι το κάρφωμα του Μόουζες Ράιτ, ο οποίος τελείωσε την επίθεση εντυπωσιακά ανάμεσα από δύο αντιπάλους, μετά την πάσα του Σιλβέν Φρανσίσκο.
Δείτε το βίντεο:
Round 2 did not disappoint 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2025
Check out the Top 10 plays as the double week came to a close!
🎙️: @NBABeau #EveryGameMatters I @etihad pic.twitter.com/7K6VnMy3Es