Με Αντετοκούνμπο το Top-10 της δεύτερης αγωνιστικής, στην κορυφή το κάρφωμα του Ράιτ (vid)

Μπάσκετ
Δείτε το Top-10 της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην έκτη θέση και τον Μόουζες Ράιτ στην κορυφή.

Η δεύτερη αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες στιγμές των αγώνων.

Η έκτη θέση είχε «ερυθρόλευκο» χρώμα, καθώς εκεί βρέθηκε το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο μετά από την ασίστ του Εβάν Φουρνιέ. Στην κορυφή είναι το κάρφωμα του Μόουζες Ράιτ, ο οποίος τελείωσε την επίθεση εντυπωσιακά ανάμεσα από δύο αντιπάλους, μετά την πάσα του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Δείτε το βίντεο:

