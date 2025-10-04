Πήρε θέση και ο Λεσόρ: Συμφώνησε με το μήνυμα του Γκραντ για την διαιτησία (pic)

Ο Ματίας Λεσόρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ, δείχνοντας πως συμφωνεί με τα όσα ανέφερε για την διαιτησία ο «πράσινος» συμπαίκτης του.

Ο Τζέριαν Γκραντ στο «Χ» απάντησε σε ένα ποστ ενός οπαδού, ο οποίος αναφερόταν στα λάθη των διαιτητών στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό» έγραψε ο «πράσινος» γκαρντ. Μάλιστα, ο Ματίας Λεσόρ συμφώνησε με τον συμπαίκτη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ αναδημοσίευσε αυτό το ποστ και έβαλε ένα emoji που μιλάει, παίρνοντας θέση υπέρ του Γκραντ.

