Live streaming: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

Μπάσκετ
Δείτε ζωντανά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό για την πρώτη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
