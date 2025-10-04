Τα υπαρκτά προβλήματα και ο δυσανάλογος θόρυβος για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (vids)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έβγαλαν αδυναμίες μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Η Ευρωλίγκα ξεκίνησε, με τις δύο Ελληνικές ομάδες να κάνουν το 1/2 στην πρώτη διπλή αγωνιστική. Η τελευταία εικόνα που έμεινε, είναι οι δύο ήττες από Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, με εμφανίσεις κατώτερες του αναμενομένου. Είναι προφανές ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολλά προβλήματα να λύσουν, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι είναι πολύ νωρίς στην σεζόν. Ο Ολυμπιακός, έχοντας κάνει καλύτερη προετοιμασία, με τους περισσότερους παίκτες του ρόστερ, μοιάζει λίγο πιο μπροστά, όμως εκεί υπάρχουν δομικά θέματα που ζητούν απαντήσεις. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, θα πληρώνει για αρκετό καιρό, ότι δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου προετοιμασία και θα προσπαθήσει να βρει χημεία, συνεργασίες και αυτοματισμούς, μέσα από τους αγώνες. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωλίγκα είναι αμείλικτη και κάθε κακό παιχνίδι μπορεί να πληρωθεί με ήττα, όποιος και να είναι ο αντίπαλος.

Πρόβλημα στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Μπαρτσελόνα σχετικά εύκολα και αυτό που είδαν όλοι είναι το πρόβλημα που παρουσίασε στην άμυνα. Το ίδιο ίσχυε και απέναντι στην Μπάγερν, απλά είναι διαφορετική η ποιότητα των δύο ομάδων και κάπως κρύφτηκε εκεί. Οι 103 πόντοι που δέχτηκε από τους Ισπανούς, με 16/34 τρίποντα, είναι ένα ανησυχητικό δείγμα. Υπάρχει όμως και ένα αλλά.

Είναι εμφανές σε όποιον παρακολουθεί στενά τους πράσινους, ότι αυτήν την στιγμή, έχει όλες τις παιδικές ασθένειες, μιας ομάδας που κάνει προετοιμασία. Βλέπουμε συνεχώς λάθος συνεννοήσεις στην άμυνα, καθώς οι παίκτες δεν έχουν καλή επικοινωνία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα τρίποντα του Μπίλι και του Κλάιμπερν.

Όπως βλέπετε, ο ένας δείχνει στον άλλο που πρέπει να πάει και τελικά δεν πάει κανένας, με αποτέλεσμα να βγουν δύο εντελώς ελεύθερα τρίποντα.

Πάμε όμως και στο σημαντικότερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, που δεν είναι άλλο από την πικ εν ρολ άμυνα. Τα νούμερα είναι καταδικαστικά και είναι από τις φορές που όχι μόνο λένε την αλήθεια, αλλά δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Οι πράσινοι, δέχτηκαν 21 πόντους από καταστάσεις πικ εν ρολ, είτε από τον χειριστή που πήρε το σκριν και σκόραρε, είτε από τον ψηλό που ρόλαρε μέσα στο καλάθι. Αυτοί οι 21 πόντοι και με καλή αποτελεσματικότητα, είναι ήδη μεγάλο νούμερο, όμως αν το δούμε ακόμα πιο εις βάθος, γίνεται χειρότερο.

Η Μπαρτσελόνα, ως αρχικές κινήσεις, είχε τα σκριν πάνω στην μπάλα, όμως μέσα από αυτές τις δράσεις και εκμεταλλευόμενη τις κακές αντιδράσεις του Παναθηναϊκού, με μια έξτρα πάσα σκόραρε άλλους 21 πόντους, με τον παίκτη που βρισκόταν είτε στις 45 μοίρες, είτε στις γωνίες.

Όπως βλέπετε, η κακή υλοποίηση είτε της high flat άμυνας ή του hedge, που δεν δυσκολεύει τον χειριστή και δεν του σταματάει την ντρίπλα, είτε οι αργές περιστροφές από την πίσω ζώνη, έδωσαν την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα, είτε με πάσα από το short roll, είτε με μια skip πάσα να βγάζει ελεύθερα σουτ. Το 16/34 είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από την μία μιλάμε για ποιοτικούς παίκτες και από την άλλη ότι σουτάρουν ελεύθεροι.

Αυτές οι κακές αντιδράσεις, θα ήταν κάτι σχεδόν αναμενόμενο, για μια ομάδα που δεν έχει κλείσει ακόμα μια εβδομάδα κανονικών προπονήσεων. Το ανησυχητικό όμως εδώ, είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε το ίδιο πρόβλημα, όλη την περασμένη σεζόν στο πικ εν ρολ και για να προλάβω κάποιους, το είχε ακόμα και όταν έπαιζε ο Λεσόρ. Πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά στο τακτικό κομμάτι από το προπονητικό επιτελείο και κυρίως να βρεθούν πεντάδες που να έχουν μεγαλύτερη ισορροπία σε άμυνα και επίθεση.

Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα για το μόλις δεύτερο ματς της σεζόν. Θα πούμε όμως στο μέλλον, αν συνεχιστεί η ίδια αδυναμία, χωρίς να εμφανίζεται βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Το πρόβλημα που θα συζητάμε φέτος στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός, στα δύο παιχνίδια που έπαιξε στην Ισπανία, είχε το ίδιο μοτίβο. Ξεκίνησε τρομερά, πήρε διαφορές, όμως προϊόντος του χρόνου και με το ροτέισον του κόουτς Μπαρτζώκα, έχανε τον ρυθμό του. Με την Μπασκόνια κατάφερε να αντέξει, με τα δύο μεγάλα σουτ του Βεζένκοφ και του Γουόκαπ. Απέναντι στην Ρεάλ που είναι άλλου επιπέδου, κόλλησε και έχασε και με διαφορά. Το 25-8 του τελευταίου δεκαλέπτου δεν μπορεί να αφήνει παρερμηνείες, για το που ήταν το πρόβλημα της ομάδας.

Μόλις η Ρεάλ άρχισε να «δέρνει» στην άμυνα, η motion επίθεση βραχυκύκλωσε, τα τεσσάρια της Ρεάλ, πήγαιναν και στην… τουαλέτα μαζί με τον Βεζένκοφ, αποκόπτοντάς τον από την υπόλοιπη ομάδα και έμεινε ο Φουρνιέ, να παλεύει με αντιπάλους με μέγεθος και τρομερά αθλητικούς.

Για ακόμα μια φορά, είδαμε την επιλογή της Βασίλισσας, να δίνει απροκάλυπτα τα σουτ στον Γουόκαπ, πράγμα που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο spacing του Ολυμπιακού.

Το ερώτημα της σεζόν και αυτό που θα συζητηθεί όσο τίποτα άλλο, είναι αν τελικά ο Ολυμπιακός χρειαζόταν έναν παίκτη, όπως ο Νιλικίνα ή ήθελε κάποιον που να μπορεί να δημιουργεί για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες, ικανό στο να παίρνει αποφάσεις. Αυτό μπορεί να απαντηθεί μόνο όταν θα επιστρέψει και θα είναι υγιής ο Κίναν Έβανς. Αν μπορέσει να δώσει αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ο Ολυμπιακός θα βρει τις λύσεις, αν όχι, θα δυσκολεύεται πολύ απέναντι σε ομάδες που έχουν κορμιά αλλά και τακτική παιδεία. Και εδώ όμως, είναι αρκετά νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα και πόσο μάλλον για αφορισμούς.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό κάτι. Η ευρωλίγκα μας έχει διδάξει ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, πόσο μάλλον τον Οκτώβριο, αλλά σε τι κατάσταση θα βρεθείς μετά τον Μάρτιο. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ότι και να γίνει, κάτω από την τέταρτη-πέμπτη θέση είναι πολύ δύσκολο να πέσουν. Αυτό σημαίνει ότι ένα καλό σερί νικών μετά το Φεβρουάριο θα τους φέρει στο πλεονέκτημα έδρας. Έχουν πολύ χρόνο να δουλέψουν και να διορθώσουν τις όποιες αδυναμίες. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο θόρυβο, τόσο νωρίς στην σεζόν με όλες τις ομάδες εμφανώς ανέτοιμες, αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγωνιστικών. Αν συνεχιστούν τα ίδια προβλήματα και μετά τους πρώτους 10-15 αγώνες, τότε θα πρέπει να χτυπήσουν τα καμπανάκια.