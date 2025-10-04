Μήνυμα - φωτιά του Γκραντ για τη διαιτησία: «Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης» (pic)

Ο Τζέριαν Γκραντ με ένα αιχμηρό post σχολίασε τα διαιτητικά κακώς κείμενα της Euroleague και ζήτησε σεβασμό για τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε στο "Χ" σε ένα post φίλου του Παναθηναϊκού Aktor, μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα, που αναφερόταν στα διαιτητικά λάθη του αγώνα.

Για την ακρίβεια, ο Γκραντ υπογράμμισε πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να παίξει καλύτερα και θα το κάνει, ενώ συμπλήρωσε πως νιώθει ότι οι εχθρικές διαιτησίες αρχίζουν να μοιάζουν με... προσωπικά «χτυπήματα».

Αναλυτικά όσα τόνισε:

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό».