Τα σκορ στη Euroleague «ξεφεύγουν» με 90+ πόντους από κάθε ομάδα!

Η 2η αγωνιστική της Euroleague έφερε... άμυνες από τη regular season του ΝΒΑ, με τα σκορ να ξεφεύγουν σε επίπεδα - ρεκόρ. Οι μέσοι όροι που «ζαλίζουν» και οι επιδόσεις Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού.

Το σύγχρονο μπάσκετ έχει ξεκάθαρη, επιθετική κατεύθυνση. Η παραπάνω τάση αρχίζει και γίνεται «καθημερινότητα» και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και μια... βόλτα στα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague αρκεί για να σας πείσει.

Παράλληλα, βέβαια, το αμυντικό «φίλτρο» απουσιάζει από πολλές ομάδες στις αρχές Οκτωβρίου. Άλλες χρειάζονται χρόνο για να «βρεθούν» τακτικά και άλλες βάζουν σιγά - σιγά τα κομμάτια του «παζλ» στη θέση τους. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο για πολλούς, αφού αρκετοί σύλλογοι δεν έκαναν κανονική προετοιμασία λόγω του EuroBasket.

Σε κάθε περίπτωση, όσα είδαμε στα ευρωπαϊκά παρκέ στο πλαίσιο της 2ης «στροφής» της Euroleague, στην οποία ο Παναθηναϊκός Aktor ισοφάρισε τη χειρότερη αμυντική του επίδοση (103π. παθητικό), προκαλούν εντύπωση, καθώς δεν ταυτίζονται με τη «σκληράδα» της διοργάνωσης, την αμυντική προσήλωση που ζητούν οι προπονητές και το μότο «κάθε κατοχή μετράει».

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague:

Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77

Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε 84-81

Μονακό - Ντουμπάι 103-81

Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 102-95

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 103-94

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-101

Οι επιθέσεις είχαν φανερά πρωταγωνιστικό ρόλο στη μόλις 2η «στροφή» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πριν καλά - καλά «ζεσταθούν» οι ομάδες και βρουν αυτοματισμούς, χημεία και ρόλους.

Για την ακρίβεια, στα παιχνίδια της Πέμπτης και της Παρασκευής (3-4/10) σημειώθηκαν 181,4 πόντοι κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Αυτό «μεταφράζεται» στο εντυπωσιακό 90,7π. ανά ομάδα, επίδοση που συνιστά ρεκόρ.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως στα 10 ματς της 2ης αγωνιστικής είδαμε πέντε ομάδες να ξεπερνούν τους 100 πόντους (Μονακό, Βιλερμπάν, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Παρί) και ακόμα πέντε (Μπάγερν Μονάχου, Μπασκόνια, Παναθηναϊκός Aktor, Βίρτους Μπολόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ) να σημειώνουν 90+π. Με άλλα λόγια, το 50% της λίγκας (10/20 ομάδες) σκόραρε 90+ πόντους.

Η χαμηλότερη επίδοση σε σκοράρισμα στην αγωνιστική που ολοκληρώθηκε ανήκει στον Ολυμπιακό (77π.), ο οποίος μάλιστα είχε 51π. στο ημίχρονο, αλλά «κόλλησε» στην επανάληψη (8π. στην 4η περίοδο), ενώ η Αρμάνι Μιλάνο τον ακολούθησε (78π.).

Όπως και να 'χει, τα σκορ πήγαν πολύ ψηλά, οι επιθέσεις ήταν εκείνες που έδωσαν τις νίκες και μένει να φανεί αν η παραπάνω τάση γίνει στο προσεχές διάστημα και... ταυτότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.