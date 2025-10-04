Σπανούλης: «Θέλω να παίρνουμε νίκες και να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα»

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε το στίγμα για το ξεκίνημα της σεζόν της Μονακό και υπογράμμισε πως θέλει να βλέπει την ομάδα του να βελτιώνεται κάθε μέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο "Kill Bill" μετά τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι:

«Ήταν μια πολύ καλή αντίδραση μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν δείξαμε πλήρως τις δυνατότητές μας ή την ταυτότητά μας, αλλά συνολικά ήμασταν πολύ καλύτεροι. Παίξαμε πολύ καλά με τη μπάλα, είχαμε 27 ασίστ και μόλις οκτώ λάθη.

Νιώσαμε σίγουροι και ελέγχαμε το παιχνίδι, ειδικά όσο προχωρούσε. Συνεχώς βελτιωνόμαστε και αυτό είναι που θέλω να βλέπω. Αυτή τη στιγμή, θέλω να παίρνουμε τις νίκες και να βελτιώνουμε το μπάσκετ μας κάθε μέρα».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του: «Μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι, αλλά με αυτή την απόδοση είμαστε στο σωστό δρόμο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι».