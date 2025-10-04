Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε την χειρότερη αμυντική επίδοσή του στο ΟΑΚΑ

Οι 103 πόντοι που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ματς με την Μπαρτσελόνα αποτελούν την χειρότερη αμυντική επίδοση των «πράσινων» στην έδρα τους, ισοφαρίζοντας ρεκόρ από το 2002/2003.

Το Τριφύλλι γνώρισε την ήττα από τους Ισπανούς στην 2η αγωνιστική της Euroleague, με την αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού, να θυμίζει το ματς με την Σιένα την σεζόν 2002/2003.

Τότε οι «πράσινοι» είχαν δεχθεί και πάλι 103 πόντους στο ΟΑΚΑ, ισοφαρίζοντας πλέον αυτή την επίδοση στην αναμέτρηση απέναντι στους Καταλανούς.

Αναλυτικά οι χειρότερες αμυντικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ματς χωρίς παράταση:



103 πόντοι vs Μπαρτσελόνα (2025)



103 πόντοι vs Σιένα (2002-03)



101 πόντοι vs Παρί (2024-25)



98 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2021-22)



97 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2019-20)



97 πόντοι vs Μπασκόνια (2020-21)