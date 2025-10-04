Το πανόραμα της Euroleague μετά τις ήττες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Μια ημέρα μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» στη Μαδρίτη, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, με τους «αιώνιους» να βρίσκονται πλέον στο 1-1.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Πέμπτη 2/10
Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας 97-88
Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 89-77
Παρασκευή 3/10
Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε 84-81
Μονακό-Ντουμπάι BC 103-80
Αναντολού Εφές-Χάποελ 81-87
Βιλερμπάν-Μπασκόνια 102-95
Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 96-103
Βαλένθια-Βίρτους 103-94
Μακάμπι-Παρί 94-101
Η κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Ζάλγκιρις 2-0
- Μονακό 1-1
- Φενέρμπαχτσε 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
- Βιλερμπάν 1-1
- Μπάγερν Μονάχου 1-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Αναντολού Εφές 1-1
- Βίρτους 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Ντουμπάι BC 1-1
- Παρτίζαν 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Παρί 1-1
- Mακάμπι 0-2
- Μπασκόνια 0-2
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Τετάρτη 8/10
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/10
21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό
21:30 Παρτίζαν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν
Παρασκευή 10/10
20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις