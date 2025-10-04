Η Παρί με μπροστάρη τον ασταμάτητο Ιφί θύμισε κάτι από τον περσινό πυραυλοκίνητο εαυτό της, κερδίζοντας εύκολα την Μακάμπι (94-101) και πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Η Παρί μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 20-27, με την Μακάμπι να ισορροπεί στη δεύτερη περίοδο, όμως οι Γάλλοι διατήρησαν το προβάδισμα των 7 πόντων μέχρι το ημίχρονο (41-48).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Παριζιάνοι «άνοιξαν» ξανά την διαφορά, με επί μέρους 22-26, μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (63-74) και παρά την πίεση της Μακάμπι άντεξαν μέχρι το φινάλε.

Οι Ισραηλινοί, προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, έτρεξαν επί μέρους 31-27, όμως «ξύπνησαν» αργά και η Παρί έφυγε από το Βελιγράδι με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Ιφί με 21 πόντους, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα, ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντάουτιν να ξεχωρίζει για την Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας 16 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 63-74, 94-101

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης