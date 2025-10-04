Αταμάν: «Έχουμε πρόβλημα, αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ - "Σκότωσαν" τους σέντερ μας»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν... μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως το «τριφύλλι» έχει πρόβλημα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Το χειρότερο πράγμα όταν παίζεις εντός έδρας είναι να δώσεις αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους στην αρχή του ματς. Κάναμε αυτό το λάθος. Ξεκινήσαμε χωρίς να παίζουμε άμυνα, σοφτ, τους δώσαμε 11 πόντους προβάδισμα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάτι αλλά αυτή η διαφορά που υπάρχει στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ίδια σε όλο το ματς. Παίξαμε άθλια άμυνα, η Μπαρτσελόνα έπαιξε εξαιρετικά, τιμώρησε τα λάθη μας με 16 τρίποντα, "σκότωσαν" τους σέντερ μας κάτω από την μπασκέτα με τον Σενγκέλια, τον Βέσελι, τον Ουίλι. Δεν προσέφεραν οι σέντερ σε άμυνα και επίθεση. Άξιζαν τη νίκη και κέρδισαν».

Για τους Τι Τζέι Σορτς και Τζέντι Όσμαν και αν έπαιξε ρόλο ότι είναι ανέτοιμοι: «Στο μπάσκετ υπάρχει μία πραγματικότητα. Για να είσαι έτοιμος πρέπει να δουλέψεις. Δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Ξεκινήσαμε με διαβολοβδομάδα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε αλλά έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ, των ομαδικών αθλημάτων. Αν δεν δουλεύεις σαν ομάδα, μετά έχεις αυτές τις καταστροφικές καταστάσεις».