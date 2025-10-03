Η Εφές βρέθηκε στο +13 (48-35) στις αρχές του δεύτερου μέρους, ωστόσο η Χάποελ με μια εκπληκτική τρίτη περίοδο (13-26) έβγαλε αντίδραση, φεύγοντας με σπουδαίο διπλό από το Μαυροβούνιο (87-81). 2/2 η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην «διαβολοβδομάδα»

Φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα φαίνεται πως είναι την φετινή σεζόν η Χάποελ Τελ-Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, έφυγε με το διπλό από το Μαυροβούνιο επικρατώντας της Εφές με 87-81.

Η Ισραηλινή ομάδα έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα», ενώ από την άλλη πλευρά το σύνολο του Κοκόσκοφ έπεσε στο 1-1 γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα.

Ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ έδειξε τα διαπίστευτήρια του στην Euroleague. O Αμερικανός άσος του Δημήτρη Ιτούδη ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 17 πόντους, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να προσθέτει 15 πόντους. Κυριάρχος κάτω από τα καλάθια ο Οτούρου με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο κορυφαίος της τουρκικής ομάδας με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Οσμάνι να προσθέτει 16 πόντους με 7 ριμπάουντ. Θετική παρουσία και από τους Κορντινιέ και Λάρκιν με 13 πόντους έκαστος.

Αμφίρροπο πρώτο δεκάλεπτο, ισχνό προβάδισμα για την Εφές με κορυφαίο τον Οσμάνι

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν σε χαμηλό τέμπο (4-4 στο 3’), με τους Μπράιαντ και Μίσιτς να βρίσκουν τους πρώτους τους πόντους για να το +5 της Χάποελ στο 5’ (6-11). Κορντινιέ και Οσμάνι έδωσαν επιθετικές λύσεις στην Εφές, με τον Τούρκο πάουερ-φόργουορντ να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία (13-13 στο 7’), φτάνοντας τους 6π. Ο Τζόουνς έδωσε σκορ ερχόμενος από τον πάγκο (14-18 στο 8’), με τον Οσμάνι να είναι ο καλύτερος του παρκέ (10π. 18-18 στο 9’). Ο Λάρκιν έδωσε και πάλι τα ηνία στην Εφές (20-18), με την τουρκική ομάδα να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο με απόσταση ενός πόντου, μετά από 2/2β. του Ουάιλερ-Μπαμπ. (22-21).

Επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε διψήφιο προβάδισμα η Εφές

Λόιντ και Κορντινιέ έδωσαν αέρα 3π. στην Εφές με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου (26-23), με τον Γάλλο γκαρντ να έχει βρει επιθετικό ρυθμό φτάνοντας τους 9π. (+6, 29-23 στο 13’). Οι παίκτες του Κοκόσκοφ είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, άνοιξαν την διαφορά στο +9 (36-27 στο 17΄), ενώ ο Λάρκιν με τον 6ο του πόντου μεγάλωσε το τουρκικό προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα (+11, 40-29 στο 18’). Η Εφές έκλεισε το πρώτο μέρος στο +9 (46-35) με τους τυπικά γηπεδούχους να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους ελέγχοντας τον ρυθμό.

Έβγαλε ένταση στην άμυνα της η Χάποελ «εγκλώβισε» την Εφές και έφερε τούμπα το ματς

Η Χάποελ ανέβασε την ένταση της στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την ισραηλινή ομάδα να μειώνει την διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου, μετά από 2-10 σε 3’. Η Εφές είχε χάσει την συγκέντρωση της επιθετικά, με τον Μπράιαντ (11π.) να δίνει ύστερα από αρκετή ώρα το προβάδισμα στην ομάδα του (50-52 στο 25΄), με το επιμέρους σκορ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη να φτάνει 4-17. Η Χάποελ ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό, ο Μίσιτς βρήκε σκορ και το ισραηλινό προβάδισμα έφτασε στο +7 (50-57 στο 26’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Χάποελ σε απόσταση ενός καλαθιού (59-61), με την ισραηλινή ομάδα να έχει φέρει… τούμπα το ματς.

Η Χάποελ διατήρησε το προβάδισμα της, άντεξε στην πίεση της Εφές και πήρε σπουδαίο διπλό

Η Χάποελ με το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα, με τον Μπλέικνεϊ να δίνει επιθετικές λύσεις για το 63-67 στο 32'. Η Εφές παρέμενε σε απόσταση αναπνοής (-2, 67-69), ωστόσο Μπλέικνεϊ είχε βρει ρυθμό, έφτασε τους 14π. για το +8 (67-75 στο 34'). Οι παίκτες του Ιτούδη ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, βάζοντας σημαντικές βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό και το 2/2 στην διαβολοβδομάδα. Κορντινιέ και Οσμάνι με γρήγορο 4-0 έγραψαν το 71-80, ωστόσο η Χάποελ κρατούσε τις τύχες του αγώνα στα χέρια της (+10, 73-83 στο 38'). Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε σχεδόν «κλειδώσει» τη νίκη, καθώς χρονικά ήταν αδύνατον η Εφές να επιστρέψει στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης