Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Δεν έφτασε ο τρομερός Χουάντσο και ο μαχητικός Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ποτέ απάντηση στην περιφέρεια της Μπαρτσελόνα (16/34 τριπ.). Είχε μόνο τους Χουάντσο και Σλούκα να ξεχωρίζουν και γνώρισε την ήττα από τους Καταλανούς.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του και δεν έχει πιάσει τα στάνταρ του. Κάτι απολύτως φυσιολογικό. Ειχε 4 πόντους (1/3 διπ., 2/3 βολές), 1 ασίστ, 1 ριμπάουντ, αλλά και 2 λάθη. Βαθμός: 5

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Πήρε χρόνο συμμετοχής (4:38) με αποστολή το μαρκάρισμα του Λαπροβίτολα και ήταν στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει και πάλι στο ματς. Δεν πέτυχε πόντο (0/1 διπ.) και είχε ακόμα 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6

Τζέντι Όσμαν: Είχε και πάλι την γνωστή του ενέργεια, αλλά ήταν επηρεασμένος από το διάστημα της αποχής του. Είχε 7 πόντους (3/4 διπ., 1/2 βολές), αλλά στην άμυνα είχε θέματα. Βαθμός: 7

Ρίσον Χολμς: Είχε πρόβλημα με το μαρκάρισμα του Ουίλι και φοτρτώθηκε νωρίς στην τρίτη περίοδο με 4 φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Δεν κατάφερε να βρει ρυθμό κι έμεινε στους 3 πόντους (0/2 διπ., 3/4 βολές) και 3 ριμπάουντ. Βαθμός: 5

Κώστας Σλούκας: Προσπάθησε μαζί με τον Χουάντσο να ανατρέψουν την κατάσταση κι ήταν τρομερός σε άμυνα και επίθεση. Είχε 18 πόντους (2/9 διπ., 2/3 τριπ., 8/8 βολές, κάνοντας double-double με 11 ασίστ. Είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Βαθμός: 9

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Σε κακή μέρα επιθετικά, χωρίς να πετύχει πόντο (0/1 διπ., 0/2 τριπ.), με κάποια καλά διαστήματα στην άμυνα. Μέτρησε 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Ήταν άστοχος στην επίθεση (2/5 διπ., 1/3 τριπ.), αλλά βρήκε τον τρόπο να πετύχει 10 πόντους, αλλά στην άμυνα είχε κι αυτός πρόβλημα με την περιφέρεια της Μπαρτσελόνα, ενώ είχε και 3 λάθη. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Χρεώθηκε με τεχνική ποινή σε καθαρό φάουλ που έγινε πάνω του και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο Βγήκε εκτός ρυθμού και δεν κατάφερε να πιάσει τα δικά του στάνταρ απόδοσης. Τελείωσε το ματς με (4/8 διπ., 0/2 τριπ.), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 7

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε όλο το ματς. Έδωσε πολλές λύσεις στην επίθεση με 27 πόντους (6/7 διπ., 3/7 τριπ., 6/7 βολές) και είχε ακόμα 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 10

Ντίνος Μήτογλου: Δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ, έχοντας προβλήματα στην άμυνα και δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά και στην επίθεση, με πόντους όταν είχε κριθεί το ματς (11π., 2/6 διπ., 2/4 τριπ.). Βοήθησε με τα 8 ριμπάουντ. Βαθμός: 6

Όμερ Γιούρτσεβεν: Ήταν σε πολλές φάσεις διστακτικός και δεν εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά ύψους του. Είχε 6 πόντους (3/4 διπ.), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 3