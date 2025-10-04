Elite League: «Γεμάτη» η πρώτη μέρα της νέας σεζόν με επτά αναμετρήσεις

Η Elite League ξεκινάει και η πρώτη μέρα είναι... γεμάτη καθώς θα διεξαχθούν επτά αναμετρήσεις.

Το πρώτο τζάμπολ της φετινής Elite League θα πραγματοποιηθεί στις 16:00. Ο Πρωτέας Βούλας θα υποδεχθεί στο «Γ.Γεννηματάς» τον ΑΣ Παπάγου και οι υπόλοιπες έξι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 17:00.

Στο «Σταύρος Βενέτης» το Αιγάλεω θα κοντραριστεί με τους Μαχητές και στο Κατσιμίδειο τα Τρίκαλα θα αναμετρηθούν με τον Πανερυθραϊκό. Ακόμη, στο «Τάσος Καμπούρης» η Χαλκίδα θα αντιμετωπίσει την Νίκη Βόλου και στο Κ.Γ Σοφάδων η τοπική ομάδα τον Κόροιβο.

Τέλος, ΝΕ Μεγαρίδος και Δόξα Λευκάδας θα βρεθούν αντιμέτωπες στο Κ.Γ. πλησίον του 8ου δημοτικού σχολείου Μεγάρων και η Δάφνη στο «Μιχάλης Μουρούτσος» θα υποδεχθεί το Ψυχικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Πρωτέας Βούλας-Παπάγου

17:00 Αιγάλεω-ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

17:00 Τρίκαλα-Πανερυθραϊκός

17:00 ΑΓΕ Χαλκίδας-Νίκη Βόλου

17:00 ΓΣ Σοφάδων-Κόροιβος

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Δόξα Λευκάδας

17:00 ΑΟ Δάφνης-ΑΕ Ψυχικού