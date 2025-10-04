Πρεμιέρα στην GBL με τέσσερις αναμετρήσεις

Τα πρώτα τζάμπολ της σεζόν θα γίνουν στις 16:00. Στο Κ.Γ. Καλλιθέας ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (ΕΡΤ 2) και στο Ν.Κ.Γ. Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης» η τοπική ομάδα θα κοντραριστεί με τον Άρη (EΡΤ Sports 1).
Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00, ο Ηρακλής θα αναμετρηθεί με τον Προμηθέα Πάτρας στο Ιβανώφειο (ΕΡΤ Sports 1) και η... αυλαία θα κλείσει με το Πανιώνιος-Περιστέρι στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδα «Μ. Λιούγκας» (ΕΡΤ 2).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:00 Κολοσσός-ΑΕΚ
16:00 Καρδίτσα-Άρης
19:00 Ηρακλής-Προμηθέας Πάτρας
19:30 Πανιώνιος-Περιστέρι