Πρεμιέρα στην GBL με τέσσερις αναμετρήσεις

Η νέα Stoiximan Greek Basketball League ξεκινάει με τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις να διεξάγονται το Σάββατο 4/10.

Τα πρώτα τζάμπολ της σεζόν θα γίνουν στις 16:00. Στο Κ.Γ. Καλλιθέας ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (ΕΡΤ 2) και στο Ν.Κ.Γ. Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης» η τοπική ομάδα θα κοντραριστεί με τον Άρη (EΡΤ Sports 1).

Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00, ο Ηρακλής θα αναμετρηθεί με τον Προμηθέα Πάτρας στο Ιβανώφειο (ΕΡΤ Sports 1) και η... αυλαία θα κλείσει με το Πανιώνιος-Περιστέρι στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδα «Μ. Λιούγκας» (ΕΡΤ 2).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Κολοσσός-ΑΕΚ

16:00 Καρδίτσα-Άρης

19:00 Ηρακλής-Προμηθέας Πάτρας

19:30 Πανιώνιος-Περιστέρι