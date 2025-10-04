Πρεμιέρα στην Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στις Σέρρες για τον ΠΑΟΚ

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Α1 Γυναικών, σε ένα παιχνίδι με ώρα έναρξης στις 19:30.

Πρεμιέρα στην Α1 Γυναικών το απόγευμα του Σαββάτου (4/10). Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην 1η αγωνιστική της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι με ώρα έναρξης στις 19:30.

Να σημειώσουμε ότι οι δυο ομάδες την περασμένη σεζόν κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία μέσω των play-offs κερδίζοντας αμφότερες Ηρακλή και Εσπερίδες Καλλιθέας αντίστοιχα.

Παράλληλα οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες την περασμένη Τρίτη για τον θεσμό του Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό να παίρνει διπλό - πρόκρισης στην Πυλαία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Σάββατο 4/10

ΔΑΚ Κοιλάδας 19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ

Κυριακή 5/10

Γ. Γεννηματάς 13:00 Πρωτέας Βούλας-Ολυμπιακός

Αγγ. Ζούπας 13:00 Αμύντας-ΕΣΚΔ Ν.

Ιωαννίνων (Ν) 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ανόρθωση Βόλου

Δ. Καλτσάς 19:45 Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός