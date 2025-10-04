Ρίβερς: «Ήταν δύσκολο να κερδίσουμε όπως παίζαμε - Αλλάζουμε αλλά παραμένουμε ο εαυτός μας»

Ο Ντοκ Ρίβερς σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Μπακς θα παρουσιαστούν διαφορετικοί φέτος σε σχέση με πέρσι, χωρίς όμως να χάσουν την ταυτότητά τους ως ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «The Athletic»:

«Υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν μιμητές. Όλοι προσπάθησαν για χρόνια να γίνουν σαν τους Ουόριορς, αλλά κανείς δεν τα κατάφερε. Δε θα γίνουμε οι Πέισερς. Θα είμαστε ο εαυτός μας. Θα παίζουμε με το δικό μας ρυθμό, αλλά θα κάνουμε τα πράγματα πιο γρήγορα. Αλλάζουμε γιατί πιστεύω ότι έτσι πρέπει να παίζουμε. Αλλά αν ήμασταν μια αργή, μεγάλη ομάδα, δε θα προσπαθούσα να παίξω έτσι. Πιστεύω απλά ότι πρέπει να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου για να κερδίσεις. Πιστεύω ότι οι ομάδες κάνουν λάθος όταν προσπαθούν να γίνουν κάποιος άλλος.

Ένιωθα έντονα ότι είναι δύσκολο να κερδίσουμε με τον τρόπο που παίζαμε, με τον ρυθμό που προσπαθούσαμε να παίξουμε. Κερδίζαμε ακόμα παιχνίδια και ήμασταν καλοί, αλλά ένιωθα έντονα ότι για να κάνουμε το επόμενο βήμα, χρειαζόμασταν περισσότερη ταχύτητα. Χρειαζόμαστε περισσότερους παίκτες που μπορούν να καλύψουν πολλές θέσεις. Και σκέφτηκα ότι χρειαζόμασταν να παίξουμε και ένα διαφορετικό είδος επίθεσης».